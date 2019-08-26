臺鹽集團前進綠能產業報捷 上半年接案量8.83億元

臺鹽 (1737-TW) 前進潔淨能源產業，100% 轉投資臺鹽綠能公司，首創以「漁電共生」創新營運模式，2018 年公司成立後，今年上半年就開始貢獻獲利，同時，臺鹽主管指出，臺鹽今年上半年接案量已達 8.83 億元，將逐步按照完工比例入帳。

臺鹽為持續發展多角化經營，2018 年 100% 轉投資成立臺鹽綠能，就業績貢獻度來看，臺鹽綠能對臺鹽總營收貢獻，占去年營收 30.01 億元約 7%，達 2.1 億元、獲利貢獻 8%；綠能與生技產品大賣，是推進臺鹽去年營收創 14 年來新高的原因之一。

臺鹽綠能今年上半年貢獻臺鹽營收約 5%，貢獻獲利約 3%，臺鹽綠能今年上半年接案量超過 5 案，接案金額達 8.83 億元。

臺鹽綠能總經理蘇坤煌說，臺鹽綠能最主要營運模式屬能源技術服務，本身不著眼電業投資，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合到場域設計，包含未來合法安全的工程 (EPC) 實現，到完成後 20 年案場的維運等一條龍服務提供。

蘇坤煌指出，未來也將導入無人機群，協助營運案場的巡視。

蘇坤煌說，從台灣綠能政策觀察，政府獎勵綠能產業及火力發電逐步退場，臺鹽綠能有信心相關業務發展可望逐步加溫，目前共整合 1200 公頃養殖用地， 全為民間私人用地，預計可建置將近 800 MW 的裝置容量。