臺鹽上半年包裝飲用水銷售成長顯著 Q3啟動新通路策略

臺鹽 (1737-TW) 今 (23) 日由總經理吳旭慧領軍在交易所召開法說會，吳旭慧強調，上半年各產品以飲用水商品銷售成長最為明顯，銷售年增 1.7%，主要是臺鹽在原有產品線外，新推出小分子包裝飲用水切入年輕消費族群；下半年將乘勝追擊，通路策略上將以「箱購」模式，持續擴大市場銷售

臺鹽上半年收 13.95 億元，年減 8.1%，在各產品分類上，上半年各產品以飲用水商品銷售成長最為明顯，銷售年增 1.7%，其餘鹽產品銷售衰退 5.8%，生技產品銷售衰退 3 成，

吳旭慧說，上半年臺鹽只有飲用水業務營收成長，主要是因為推出小分子飲用水新產品，採取與大型便利商店合作銷售，開創佳績，下半年將積極拓展各通路銷售，持續鞏固水市場領導地位，下半年將乘勝追擊在通路策略上以「箱購」的模式持續擴大市場銷售。

受美中貿易戰擴大影響，上半年工業用鹽使用減少拖累，臺鹽上半鹽產品營收年減 5.8%，吳旭慧表示，下半年將強化鹽品加值化，包括提供有生產履歷鹽品產品搶攻市場。

另外，對於上半年營收衰退 3 成的生技產品，臺鹽下半年將持續推出新產品以是推升該類別產品業績表現。

吳旭慧說，臺鹽目前保養品已朝和寶雅 (5904-TW)、屈臣氏等美妝通路合作開設店中店，並透過電商通路銷售。

此外，臺鹽生技在台加盟及直營實體店面目前有 78 家加盟店，連同直營店 8 家，預計明年突破 100 家目標不變，吳旭慧指出，保養等生技產品除走向開發高加值化產品，通路等開發也將尋求與包括女性內衣專賣店等異業合作擊。

臺鹽 2019 年上半年財報營收 13.95 億元，毛利率 41.82%，稅後純益為 1.85 億元，每股純益 0.93 元。