7月營業氣候二升一降 營建業連3月上揚

台灣經濟研究院今 (26) 日發布 7 月營業氣候測驗點，其中，製造業轉為上揚 2.23 點至 95.30 點，服務業則是連 2 月下跌，續較上月減少 0.30 點至 92.05 點，而營建業則為連續第 3 個月上揚，較上月增加 0.97 點至 97.83 點。

據台經院調查，製造業廠商認為當 (7) 月景氣「好」比率為 30.8%，較上月增加 6.0 個百分點，「壞」的比率為 22.5%，較上月減少 10.8 個百分點，其中，以成衣及服飾業、橡膠製品業和育樂用品業廠商對當月景氣看好較高。

而整體製造業廠商對未來半年看好比率為 22%，較上月減少 3.3 個百分點，看壞比率則增加 5.5 個百分點至 23.9%。

其中，以紡織業、皮革毛皮製品業和運輸工具業廠商對未來半年景氣看壞比例超過 50% 較高，其餘廠商對未來半年景氣以持平看待。

服務業調查上，對 7 月景氣看好比例較高者為保險業和證券業，看壞比例較高者為餐旅業和運輸倉儲業，其餘產業對當月景氣多以持平看待；而對於未來半年，則以保險業和批發業看壞比例較高。

營造業方面，由於廠務機電工程表現疲弱、新建開工多提前反應完畢，且不動產開發商和業主對工期配合不如原先積極，無論當月或未來半年，廠商看法多為持平態勢。

而不動產業方面， 雖 7 月六都建物買賣移轉件數月增幅高達 20%，主要是受惠於多數買盤趕在農曆 7 月前、總統大選干擾效應浮現前釋出，加上大批交屋潮的挹注，但台經院指出，未來半年不動產業者認為景氣好轉比例仍有限，看法多落於持平和轉差，反映年底前政經走勢、貿易戰難以預測，因而市場購屋意願恐轉趨保守觀望，同時，賣方開價有趨硬的態勢。