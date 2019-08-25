〈觸控展將開展〉本周登場 低迷市場氛圍中各大廠推新應用搶單

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展將在本周開展，在產業面對市場供過於求、價格競爭下，包含面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，觸控模組雙雄 TPK-KY(3673-TW)、GIS-KY (6456-TW)，偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 都將展示在 Micro LED、Mini LED、折疊面板等新產品應用搶市，預期有助推升本季及下半年訂單業績成長。

友達將展出 8K 電視、Mini LED 電競、智慧車載、高階醫療等高值化面板應用，還有可折疊 AMOLED、Micro LED 顯示技術應用，8K 電視面板將備戰 2020 東京奧運轉播及大尺寸化的商機趨勢，Mini LED 顯示面板方面，則將涵蓋大中小尺寸各類電競應用，從大型監視器、桌上型監視器到筆電，延伸至 VR 頭戴式顯示器及智慧車載。

群創將發表 110 吋以 AM miniLED 拼接的公共顯示器 (PID)，瞄準國際機場櫥窗，今年 6 月已開始量產，另外隨著高解析、更大尺寸的趨勢，將推出全球第一台 120 吋 8K 電視、120 吋 4K 觸控智慧電子白板，在折疊面板方面，也將推出 5.99 吋摺疊平板手機，搶攻瞄準折疊手機商機，目前已有客戶接洽中，預期明年第 2 季可開始放量。

今年首度參加展觸控模組廠宸鴻 TPK-KY，預期將展出布局 8 年多的奈米銀技術，最新應用及發展，業成 GIS-KY 則將以新型觸控顯示整合模組、屏下指紋，以及智能感測應用方案等為展覽三大主軸，瞄準智能車載、育樂、醫療、零售等多元領域。

偏光板雙雄則分別秀出新技術，明基材將展出獲得傑出產品獎的折疊整合性上板，誠美材則將展出應用於 Micro LED、Mini LED 面板的相關材料，另外，包含中光電 (5371-TW)、玻璃大廠康寧都將展出一系列顯示器相關產品

Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展本周開展，主辦單位表示，今年參展家數達 289 家、展位數 865 個，雖然受部分中國廠商及分析師可能因政策無法前往，但預計今年參觀人數仍逾 3 萬人，後續也將創造 2000-3000 億元的商機。