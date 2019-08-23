中鋼Q4盤價「平中求穩」 僅2鋼品調漲其餘全面平盤

中鋼 (2002-TW) 今 (23) 日公布第 4 季盤價，開出平高盤，公司表示，雖有成本及虧損壓力，但考量目前下游營運壓力仍在，第 4 季盤價「平中求穩」，僅電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲 2 項產品，因市場氛圍改善而微幅調升價格，其餘全面平盤。

中鋼強調，今年以來鐵礦砂價格急漲居高不下，直至 7 月底漲幅達 90%，即使 8 月初價格回檔，但漲幅仍達 50% 以上，各大鋼廠持續吸收成本能力已到極限，目前世界鋼廠均面臨營運挑戰。

且第 4 季進入鋼鐵產業傳統旺季，國際鋼價走揚，據了解，日本鋼廠供應車廠的價格每噸上漲 4000 日幣，另外美、中、韓等國鋼廠均陸續宣布漲價，預估第 4 季鋼鐵價量應可期待。

不過，中鋼表示，雖有成本及虧損壓力，但考量下游營運壓力仍在，且為支持公共工程建設，及掌握台商回流商機，經審慎評估內外環境後，決定第 4 季盤價多數鋼品維持平盤，僅針電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲 2 項產品，因市場氛圍改善而微幅調升價格。

中鋼本季電磁鋼捲每噸漲 255 元、熱浸鍍鋅鋼捲每噸漲 173 元，鋼板、棒線、熱軋、冷軋、電鍍鋅鋼捲等全面平盤。中鋼強調，本季盤價除平中求穩外，並將搭配多元方案和彈性配套措施，以提升客戶接單動能及避免庫存損失。