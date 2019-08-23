7月工業生產翻紅 電腦電子及光學製品連10月雙位數成長

經濟部統計處今 (23) 日公布最新 7 月工業生產年增 3.03%，連二黑後首度翻紅，製造業生產指數也創歷年同月新高，年增 3.07%，是去年 11 月以來最大增幅，其中，電腦電子及光學製品受惠美國訂單增加，年增近 35%，創下連續 10 個月雙位數成長的紀錄。

根據統計，電腦電子產品及光學製品業指數創歷年單月新高，年增 34.82%，表現亮麗，主要因廠商持續擴增國內產能，接自美國訂單增加，加上 5G 布建需求挹注，致使伺服器、交換器、路由器、無線通訊設備等產量明顯攀升，行動裝置鏡頭也受惠於手機新品進入備貨期而增產所致。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增 4.83%，是推升製造業生產指數的主要貢獻，其中積體電路業隨新興科技應用擴展，5G 基礎布建加速，加上進入消費性電子新品備貨旺季，高階製程產能需求強勁，年增 12.39%。液晶面板及其組件業則因中國面板產能持續開出，市場供需失衡，年減 14.6%。

在傳統產業中，機械設備業年減 13.98%，主因受美中貿易摩擦影響，廠商放緩擴廠投資步調，海外訂單明顯縮減，電子生產設備、滾珠螺桿、線性滑軌、工具機等產量持續下滑；基本金屬業、化學原材料業也受美中貿易紛擾及國際原物料價格下跌影響，市場保守觀望，分別年減 8.84% 及 1.47%；汽車及其零件業則因民俗月前的購車旺季較去年提前，年增 1.19%。

展望未來，經濟部表示，國際間貿易爭端雖抑低全球經濟表現，終端消費及投資需求減緩，影響我國製造業生產動能，但也加速全球供應鏈重組，廠商回台擴增產能，可望挹注國內生產能量。隨著進入傳統生產旺季，各品牌科技新品接續上市，5G、AI、IoT 等新興科技持續推展，將帶動製造業生產逐步回升。