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緩解資金外流 印度考慮撤除超級富人稅

(圖：AFP)
(圖：AFP)

據《彭博》報導，印度政府考慮免除外海外投資人的「超級富人稅」，並宣布其他刺激經濟舉措，藉此緩解印度股市的資金外流危機。

消息傳出帶領印度股市主要指數及盧比扭轉跌幅。截至目前，印度 NIFTY 50 指數上漲 0.56%，報 10801.7、標準普爾 BSE SENSEX 指數上漲 0.4%，報 36618.06，印度盧比漲幅則達 0.1%。

印度 NIFTY 50 指數 (圖：Google)
印度 NIFTY 50 指數 (圖：Google)
印度 SENSEX 指數 (圖：Google)
印度 SENSEX 指數 (圖：Google)
印度盧比兌美元 (圖：Investing.com)
印度盧比兌美元 (圖：Investing.com)

為因應經濟增長放緩，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 此前提議將年收入超過 2000 萬盧比 (約 28.3 萬美元) 的個人所得稅率上調 3%，以及年收入超過 5000 萬盧比的所得稅率調升 7%。

然而，受到加稅、上個月公布的財政預算缺乏有效經濟刺激措施等消息影響，外資紛紛自印度股市退場，資金流出超過 30 億美元，為該國股市及匯價帶來沉重壓力。

彭博資訊引述一位印度官員報導，政府考慮採取其他措施，以因應經濟走弱現況，其中便包括取消對海外投資人課徵「超級富人稅」。

今年 7 月，印度的汽車銷量嚴重滑落至 20 年新低，汽車製造商因此暫時關閉工廠防止庫存囤積，連帶影響市場上其他消費支出的減少，間接導致消費者開始擔憂失業率上升，加上影子銀行危機打壓私人消費，增長情況因此顯得不樂觀。

印度即將在下周公布第 2 季國內生產毛額，該國 GDP 預計增長 5.6%，低於第 1 季的 5.8%，同時大幅落後於彭博 7-8% 的潛在預期。

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