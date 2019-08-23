緩解資金外流 印度考慮撤除超級富人稅

據《彭博》報導，印度政府考慮免除外海外投資人的「超級富人稅」，並宣布其他刺激經濟舉措，藉此緩解印度股市的資金外流危機。

消息傳出帶領印度股市主要指數及盧比扭轉跌幅。截至目前，印度 NIFTY 50 指數上漲 0.56%，報 10801.7、標準普爾 BSE SENSEX 指數上漲 0.4%，報 36618.06，印度盧比漲幅則達 0.1%。

印度 NIFTY 50 指數 (圖：Google)

印度 SENSEX 指數 (圖：Google)

印度盧比兌美元 (圖：Investing.com)

為因應經濟增長放緩，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 此前提議將年收入超過 2000 萬盧比 (約 28.3 萬美元) 的個人所得稅率上調 3%，以及年收入超過 5000 萬盧比的所得稅率調升 7%。

然而，受到加稅、上個月公布的財政預算缺乏有效經濟刺激措施等消息影響，外資紛紛自印度股市退場，資金流出超過 30 億美元，為該國股市及匯價帶來沉重壓力。

彭博資訊引述一位印度官員報導，政府考慮採取其他措施，以因應經濟走弱現況，其中便包括取消對海外投資人課徵「超級富人稅」。

今年 7 月，印度的汽車銷量嚴重滑落至 20 年新低，汽車製造商因此暫時關閉工廠防止庫存囤積，連帶影響市場上其他消費支出的減少，間接導致消費者開始擔憂失業率上升，加上影子銀行危機打壓私人消費，增長情況因此顯得不樂觀。

印度即將在下周公布第 2 季國內生產毛額，該國 GDP 預計增長 5.6%，低於第 1 季的 5.8%，同時大幅落後於彭博 7-8% 的潛在預期。