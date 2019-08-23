【瀚亞投信】美投資等級債 今年績效傲視債券市場

近一個月受到國際利空訊息影響，多數風險性資產如股票及高收債皆震盪走低，但是根據 Bloomberg 統計，這段期間政府公債、投資等級債逆勢抗跌，年初至今的報酬率甚至有些還領先風險債，其中美元投資等級債今年來上漲 11.94%，高於新興美元債的 11.32%、美元高收債的 9.77%，以及政府公債的 8.73%，傲視債券市場。

瀚亞投信指出，受到各國央行近年寬鬆政策影響，造就低利率環境，目前全球有超過 16 兆美元的債券為負利率，金額創歷史新高。觀察到今年下半年多國央行亦維持偏鴿態度，但是市場上充沛的資金追求收益趨勢不變，具備較高信評的美投資等級債可望受惠。

瀚亞投信表示，近期市場表現震盪，但是美元投資等級債券仍逆勢上漲，且今年來漲幅達 11.94%，過去一個月也走揚 3.47%，僅略低於政府公債的 3.93%。主因在投資氣氛較守保的環境中，投資等級債毋須承擔過多的信用風險，依舊能獲得不錯的總報酬。

從債券市場規模來看，自 2006 年以來，美元投資級債規模成長 3.8 倍，成長幅度與規模皆居各信用債種之冠，主因海外投資人對美國投資等級債需求不斷增加，今年以來國際資金亦不斷流入美國投資等級債，以尋求在較低的風險下或取合理的收益。此外、美元投資級發行債發行公司數逐年遞增，10 年來倍數成長，自 2007 年的 408 家至 2018 年破 1000 家，顯示投資級債市場熱絡，持續看好投資級債後續表現。

瀚亞投信旗下擁有四檔美國投資等級債基金，包括瀚亞投資 - 美國特優級債券基金、瀚亞投資 - 美國優質債券基金、瀚亞投資 - 美國複合收益債券基金，以及瀚亞投資 - 優質公司債基金，且持有債券 100% 為投資等級債券，為目前台灣市場上少數不含高收債之債券型基金。

瀚亞投信強調，投資人過去將美國投資等級債券視為在全球不確定性之下相對穩定的資產，近期金融市場的震盪加劇，將提升國際資金對此項資產類別的需求，建議投資人可以將美元投資等級債納入核心配置，以降低波動跟穩定資產組合，若有現金需求者亦可選擇具有配息級別之美元投資等級債。

◆資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元， 之外的貨幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。瀚亞投資基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資 (盧森堡) 股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站、瀚亞證券投資信託股份有限公司或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。基金平均信用評級計算方式為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最接近信用評級或是信用評級區間。個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。基金將亦依投資標的信用評級揭示相關比重。當債券標的出現不同信用評級時，以最佳信評為計算依據。