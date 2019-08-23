【保德信投信】選舉前至選後 台股上漲機率逾八成

隨著明年一月台灣將舉行總統選舉、開放台商回流投資，加上全球資金持續寬鬆，保德信投信對於台股下半年至明年選舉後依然看好。根據統計，選舉前至選後，台股平均上漲機率逾八成，投資人可分批佈局台股基金，掌握台股投資機會。

保德信金滿意基金經理人朱冠華指出，台灣明年一月將要進行總統大選，根據過去資料統計，歷年台股選舉前，台灣股市可望受政策提振內需相關類股，股市多以上漲作收，不論是選後一個月、二個月或三個月，台灣加權指數平均報酬為 11.5%、8.6% 及 5.9%，且其平均正報酬機率逾八成。因此，朱冠華建議，投資人可分批佈局台股基金，掌握收益機會。(資料來源：Bloomberg，2019/08，保德信投信整理)

朱冠華對於台股下半年整體看法維持正向，儘管短期內市場容易受到消息面影響，但自金融海嘯以來市場仍然存在龐大資金存量，加上全球央行陸續降息釋放市場資金，充沛資金可望為金融市場下方強力支撐。

此外，上周財政部通過海外資金匯回專法。根據財政部估算，預期兩年內可望吸引 1.78 兆新台幣匯回，台股有望吸引千億資金注入，且吸引台商回留有望推動台灣產業轉型升級，朱冠華預期後市將會有資金行情支撐台股。

朱冠華進一步表示，美中關稅貿易戰時鬆時緊已被市場視為常態，倘若美國後續決定嚴格管制且擴大對其他高科技商品提出限制，全球供應鍊可能受創程度將會加重，但台股可望受惠於轉單效應和生產線移轉，加上政府鼓勵台資回台，可望為台股注入資金活水，故預期台股下檔空間有限。以中長期角度而言，第四季屬於基本面翻揚和資金發酵期，建議可分批佈局台股基金。

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