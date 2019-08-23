永豐銀理專A錢 顧立雄：比照前例開罰

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年8月23號12點30分

永豐銀昨 (22) 日驚傳理專監守自盜客戶數千萬元，金管會主委顧立雄今 (23) 日表示，金管會近期已核備「銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」自律規範，就目前看到永豐銀案件的部分事實，應發生在自律規範頒布前，將比照前例標準進行裁罰，若發生在自律規範之後，若有必要也會追究總行責任。

金管會今年已經通過「銀行理財專員挪用客戶款項防範措施」的自律規範，並已備查，內容包括：銀行須建置妥適有效之理專「輪調制度」，理專的「休假期間執行內部查核」等 10 大項目，作為銀行業的內部控制指導性規範，將會給國銀 6 個月的緩衝期，預計各銀行將從 2021 年第 1 季開始內部自我查核，第 2 季向金管會通報，也會列為金檢項目。

顧立雄表示，金管會近期才核備銀行理專人員的規範，比較重要的是銀行法遵部門是否落實自律規範，透過自律規範實踐，相信一定可以讓相關案件發生減到最低，希望後續每家銀行都能落實此規範。

針對永豐此案，顧立雄表示，就目前看到的部分事實，應屬於長期發生情況，可能發生在自律規範實施之前或是剛實施不久，還來不及進行檢視的情況，後續裁罰標準，須看永豐銀案件發生時間點。

他強調，若發生在自律規範前，將比照前例開罰，也就是以最近一次開罰 7 家銀行的標準來進行裁罰，若是發生在自律規範之後，銀行未落實自律規範，除了裁罰的金額外，同時也會追究總行責任。

對於立委要求，金管會應強化銀行內部金融紀律，若再發生相關案件，應下令金融業在 24 小時內於公開資訊觀測站上揭露相關訊息，對此，顧立雄表示，須符合重大資訊揭露標準，若無則沒有揭露與否的問題。