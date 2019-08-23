拚月線直球對決？三王要加油！坐穩520再看戲

台股這波反彈第一次挑戰月線，加上 10600 點大關，果然近關情怯，不過成交量能仍屬溫和，並未出現爆量現象。台股是否直接再拚月線? 電子三王將是攻堅指標。不過前提是得坐穩 10520 點，才有機會更上層樓! 關鍵點位為 10488、10520、10588 點。

國家隊會以「直球對決」方式，直接衝關月線? 在衝關之前，必須先確定支撐力道夠穩，10500 點整數關卡是當下最重要的防守區，必須站穩 10520 點，才有機會續往 10555、10588 挑戰，而站穩比路過插旗重要，站穩後才能再攻 10600、10641 山頭。不過如 10500 點關卡棄守，10488 點也未能守穩，則須提防上演「倒退嚕」，下方防線為 10444 與 10410 點。

在攻擊月線過程中，除了直球對決策略外，以震盪消化賣壓，將攻擊時間延後，也是常見的策略。不過如以震盪模式消化賣壓，投資人得先綁好安全帶，可能震盪波動擴大，一旦 10500 點關卡未能站穩，波動勢必加劇。

而台股要攻堅月線的主力，仍然是電子三王，目前只有台積電收上月線，大立光與鴻海都還遭到月線壓制，三王至少得有一王必須站穩月線，並最好與月線能拉開 3% 的差距，才可穩住多頭軍心。當然在攻擊過程中，別出現其他族群扯後腿現象，否則攻月線時間還將再延後。

就像周末有颱風來襲，颱風路徑與影響範圍詭譎，台股投資人當下，也得先做好防颱準備，才能避免在行情波動擴大時受傷。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)