社會責任投資夯 元大臺灣ESG永續 ETF上市 顧立雄盼可吸引長期資金

金管會主委顧立雄今 (23) 日表示，美國社會責任投資資金快速成長，為使我國投資人可投資具有責任投資概念之標的，金管會近年積極推動企業社會責任相關指數，而元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW) 今日上市掛牌，成國內首檔以 ESG 永續為主題的 ETF，盼可吸引長期資金投入國內重視企業社會責任的上市企業。

全台最大 ETF 發行商元大投信率先推出國內首檔元大台灣 ESG 永續 ETF ，今天掛牌，以 20 元紅盤開出，上漲 0.03 元，早盤漲幅 0.25%。

元大金控總經理翁健指出，全球永續投資金額超過 50 兆美元，其中以整合 ESG 因子的選股規模成長 69% 最為快速，看好元大台灣 ESG 永續 ETF 有望繼元大台灣 50 ETF 後，再度開創台股 ETF 新紀元。

顧立雄表示，根據社會投資論壇 (SIF) 的數據顯示，美國社會責任投資資金總額，從 2016 年的 8.7 兆美元快速成長到 2018 年的 12 兆美元，成長了 38%，約每 4 美元中，有超過 1 美元是根據社會責任投資原則在進行投資，顯示投資人愈來愈重視責任投資，而不是僅憑企業財務評估。

顧立雄指出，藉由企業在環境、社會與治理 (Environmental、Social、Governance, ESG) 三重盈餘的績效表現，作為投資選擇考量，才能獲得更穩定、持續成長的投資報酬。

顧立雄表示，金管會近年積極推動社會責任相關指數，目前相關指數包括：「臺灣就業 99 指數」、「臺灣高薪 100 指數」、「櫃買薪酬指數」、「公司治理指數」、「臺灣永續指數」等 5 大指數商品。

顧立雄表示，今日上市掛牌的「元大臺灣 ESG 永續 ETF」，其模擬追蹤之標的指數為「臺灣永續指數」，透過 ETF 被動操作管理方式，吸引長期資金投入於國內重視企業社會責任的上市企業。

證交所董事長許璋瑤表示，加上今天掛牌的元大台灣 ESG 永續 ETF，目前證交所掛牌 ETF 累計達 121 檔，較去年底成長 10%，資產規模成長近 17%、達到 4590 億元。