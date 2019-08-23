半導體上中下游的潛力股

【撰文／黃清照】

雖然道瓊指數在短線連續上漲後，並未站上月線及季線，加上量能持續萎縮，市場信心不足下，短線賣壓並未順利化解，不過台股從來不看道瓊，與台股連動最深的指數是費城半導體指數，費半在美股四大指數中是唯一率先站上季線的，雖然收黑但卻留下跳空缺口，短底已經形成，此情勢將有利台股多方漲勢，因台股權重以電子股為大宗，費半接下來的走勢也將左右台股 8 月動向。

台股本周表現非常強，不僅相較其他亞股抗跌，強勢股也持續不斷創新高，除了費半助攻外，主要在於四大政府基金因明年選舉行情將至，加上中美貿易戰有望恢復談判、川普釋軟及香港利空不跌等等國際局勢下，內資不顧外資連日賣超，短線出現三連紅，19 日指數突破 11500 點大關，台股市值短線就增加近 5000 億元，光是台積電就增加逾千億元，台積電目前已經站回月線，向下跳空缺口也即將回補完畢，指數能否順勢跟上？以技術面觀察，加權及 OTC 指數技術面均出現黃金交叉，不過美中不足是量能不足無法繼續上推，從此可以看出，市場買氣信心不足，若以箱型區間來看，台股目前也在箱型頂部位置，貿然追多似乎也不合適，此時選股極其重要，尤其是現在半年報出爐後，許多沒業績並不如預期好卻又超漲的股票，將會被打回原形。

IC 設計領漲 聯詠最低估

IC 設計大廠聯發科 (2454) 搶下中國 OPPO、Vivo 等手機品牌的 5G 晶片訂單，並傳出今年有機會打入華為供應鏈，掌握 5G 手機商機，除了聯發科大漲外，也帶動 IC 設計股出現比價行情，類股連番上漲，類比科、矽創、晶焱、世芯 - KY、瑞昱等短線漲幅均達 10％左右，漲勢驚人！聯發科上半年財報，H1 EPS 6.28 元，相較於去年 H1 EPS 6.44 元，稍微小幅衰退，股價卻大漲將近漲停板。但是，有一檔 IC 設計股上半年財報亮眼，那就是聯詠(3034)，H1 EPS 6.73 元，相較於去年 H1 EPS 4.11 元，YOY 53.28％，7 月營收 54.13 億元，YOY 7.7％，下半年公司步入旺季，今年我認為全年將有賺 14 元的機會。

聯詠為聯電集團下一員，位居台灣第二大的 IC 設計公司，主要專注於平面顯示器驅動 IC 設計，並為全球第三大廠，以大尺寸面板驅動 IC 為主要業務，目前在全球約有 30％市占率。華為為聯詠大客戶之一，雖然華為先前受到美國打壓，但第二季營運並未紹到太大影響，今年 H1 三率 (毛利、營業、稅後淨利率) 都表現較去年更佳，業績也大幅成長。相較於聯發科上半年小幅衰退，聯詠上半年表現的優異成績，更是讓替股價抱屈。

籌碼方面，外資自 6 月開始大幅賣超聯詠，除息前後不停出清，投信則是相反，除息後開始小幅布局，而股價也自 6 月至今打出雙腳，隨著中美貿易戰緩頰，華為禁令稍微鬆綁，股價跌到此價位，籌碼可以說是相對安定。外資賣不下去短線很可能出現強彈，外資回補後若股價能站上 190 元，等幅測距將有機會重回 220 元以上，投資人值得留意。

矽晶圓環球晶股價將落底

而眾所周知半導體產業分上中下游，上游 IC 設計到中游晶圓製造再到下游的晶圓測試封裝，而其中晶圓製造中的晶圓又來自矽晶圓產業。日本矽晶圓巨擘 SUMCO 6 日於日股盤後公布上季 (2019 年 4∼6 月) 財報：因智慧手機銷售量停滯、資料中心的投資減速，導致半導體需求減少，造成 12 吋矽晶圓開始調整數量(庫存調整)、銷售量萎縮，加上 8 吋矽晶圓整體需求疲弱，拖累合併營收較去年同期下滑 9％至 743 億日圓，合併營益大減 37％至 137 億日圓，合併純益大減 36％至 98 億日圓。由於矽晶圓銷售減少，市場解讀為韓廠減產半導體。

雖說如此，但矽晶圓與被動元件不同之處在於矽晶圓報價合約採長約制，而矽晶圓指標股環球晶 (6488)2020 年長約出貨量有彈性，且半導體景氣循環復甦、供應端重拾紀律，矽晶圓單位售價的下滑幅度將比市場擔憂好得多。而對環球晶而言，目前股價潛藏三大利多：第一，環球晶股價落後大盤，市場對其預期偏低，跌深就是最好的利多。第二，環球晶過去五年穩定配息，配息率平均為 93％，若配息率以八成去計算，對比現在股價，2019、2020 年的現金殖利率可高達 8∼9％。第三，目前環球晶本益比不到 10 倍，自 2016 年來歷史本益比區間為 8∼14 倍，目前 8 倍為歷史下緣，若半導體產業景氣反轉向上，矽晶圓價格穩定，環球晶起碼能回到 12 倍本益比的位置。雖說矽晶圓復甦較晚，但我仍認為股價會率先打出短底，我認為 280∼290 元為此波低點，股價將準備落底反彈了！

來源：《萬寶週刊》 1347 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》