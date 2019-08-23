法人鎖定的5G補漲股

【撰文／王榮旭】

美中貿易戰加上區域緊張，利空不斷但股市表現並未如大家想的那麼差，美股道瓊最弱到年線也止跌，川普對 3000 億美元中國輸美產品加徵 10% 關稅，理當受創最大是科技股，那指這波比道瓊強只跌到半年線，費半更強守住季線，被川普發動關稅戰打得烏煙瘴氣的陸股，表現也沒有預期弱，上證一度跌破年線，自 8/6 最低 2733 後底部越走越高，本週已經站回月線挑戰季線，亞股最弱香港恆生指數也連拉 3 根底部長紅棒，3 天大漲 1300 點，全球資金寬鬆緩解貿易戰對經濟衝擊，中國央行出手壓低企業貸款利率，等於變相降息，而 8 月以來全球已有 10 家央行採取降息政策，本週 FED 主席鮑威爾將發表演說，面對債券利率倒掛引發的擔憂，估計聯準會必須要採取更強烈的刺激措施，以避免市場對經濟衰退的過度預期，這些措施包括 9 月再次降息，低利率環境下，資金必須尋找比更高收益投資，這也是台股為何這波相對強勢的原因之一。

5G 一檔一檔輪流創高

台灣現在 1 年期定存利率平均才 1.1%，未來台灣央行若跟著美中降息，定存利率恐怕又更低，扣掉通貨膨脹，把錢放銀行別說賺利息，未來連保值都有點問題，反觀台股上市公司今年平均殖利率超過 4%，對中長線資金有吸引力，台商資金匯回專法已經開始上路，粗估有上兆資金回流，其中有 3 成約 3000 億元可用於投資台股，下半年行情不致太壞，個股比大盤強，5G 主流又是重中之重，我今年在專欄分析看好的雙鴻 (3324)、聯茂(6213)、穩懋(3105)、瀚宇博(5469) 及緯穎 (6669) 等都領先大盤創高；前期分析內文「上半年 EPS 1.84 元年增達 104%，Q3 業內外皆美，與嘉聯益換股，軟、硬板結合不但擴大 5G 產品戰線，也瞄準蘋果訂單，後勢看好」本週果真大漲創歷史新高，5G 引爆 400G 交換器需求，400G 交換器所需 PCB 採更複雜更多層板設計，拉高單價及毛利率，瀚宇博開發 5G 戶外基地台、小型基地台及交換器等新產品，搭上 5G 特快車。

來源：《萬寶週刊》 1347 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》