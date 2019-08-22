〈上緯展望〉已成立新事業團隊 蔡朝陽：不排除發動併購

上緯投控 (3708-TW) 今 (22) 日召開法說，在出售旗下上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權後，上緯董事長蔡朝陽表示，未來將尋求其他合作或投資機會，也不排除發動併購。

上緯董事會日前決議，因已完成階段性目標，將出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權，給美國能源開發公司 Stonepeak 簽約，並爭取保留 5％股權與 1 席董事，交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元 (約合新台幣 2.84 億至 26.3 億元)，將貢獻每股純益逾 28 元。

而在出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權後，等同淡出國內離岸風場開發市場。對此，蔡朝陽表示，未來上緯將專注於風電新材料開發，目標是成為全球風電材料的領頭羊。

蔡朝陽並透露，公司去年下半年已在董事長室下，成立新事業團隊，負責評估與其他業者的合作或投資機會，未來也不排除發動併購。

此外，上緯新能源及其子公司海能風力發電股權出售案，將分三階段認列收益。若從一般股權交割時程約 3 至 6 個月來推算，加上海能風電聯貸案原就預定於第 3 季完成，前兩階段的收益，最快年底前就可望貢獻獲利表現。

上緯投控第 2 季受惠原物料成本下滑，加上處分風場收益入帳，單季稅後純益達 3.5 億元，季增 4.3 倍，年增 5.54 倍，每股純益 3.81 元，為近 3 季高點。上半年稅後純益 4.17 億元，年增 35.4 倍，每股純益 4.53 元。