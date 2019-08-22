〈上緯展望〉積極佈局碳纖維複材市場 下半年在台中建碳纖板材廠

上緯投控 (3708-TW) 今 (22) 日召開法說，上緯近來積極佈局碳纖維複合材料領域，拉擠碳板年底前可望出貨 5 萬米給風機製造大廠 MHI Vestas，且為供應國內離岸風電需求，下半年將在台中建置碳纖板材生產基地，葉片樹脂、膠黏劑也已開始認證，明年可望取得訂單。

上緯近來著眼碳纖維複合材料，主力產品為預浸布與拉擠板材，預浸布產品目前已送樣，明年可望取得一定訂單量，而拉擠碳板年底前可望出貨 5 萬米給風機製造大廠 MHI Vestas，目前產線由現有的 2 條擴增至 6 條，為因應國內離岸風電需求，下半年將在台中建置碳纖板材生產基地。

上緯日前與 MHI Vestas 簽約，合約內容涵蓋超過 5 成以上離岸風機葉片製造的直接材料價值，包含碳纖維絲束、拉擠碳板、樹脂和粘合膠。上緯董事長蔡朝陽表示，拉擠碳板本月已出貨 MHI Vestas 1 萬米，葉片樹脂、膠黏劑已開始認證，明年可望取得訂單。

上緯風電葉片材料目前主要出貨給中國客戶，在中國市佔率達 17%，其中，金風為目前中國市占率達 3 成的風電企業，今年上半年上緯對金風的滲透率已提升至 43%，法人並看好，上緯去年打入中國第三大風機製造商聯合動力，今年滲透率可望達 5 成。

除中國客戶外，上緯風電葉片材料今年另一成長動能，將來自國際風機大廠西門子歌美颯，上緯已成功打入其供應鏈，第 4 季起可望隨西門子歌美颯出貨至歐洲。