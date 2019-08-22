【日盛投顧】指數區間震盪，個股快速輪動

◆盤勢分析

1. 美國因 FED 紀錄聲明後呈現大漲，但亞股今並未受連動，普遍呈現開高走低。台股今日呈現跳空開高走低震盪，成交量放大至 1,200 億之上，盤面以 PCB、IC 設計、散熱相關個股表現強勢，終場指數上漲 3.98 點，漲幅 0.04%，收在 10,529.78 點，成交金額為 1,217.18 億元。三大法人合計賣超 16.15 億元：外資賣超 29.36 億元、投信買超 17.78 億元、自營商賣超 4.58 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量放大至 1,200 億之上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 10,300 點附近，上檔壓力季線 (約為 10,657 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口閉合，提防短線回檔。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩 10 日線。

3. 櫃買指數下跌 0.20%，收在 138.64 點。短線支撐為 135 點附近，壓力為 141 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、資訊軟體、PCB、NB、內需、運動。

IC 設計、資訊軟體、PCB、NB、內需、運動

1.PCB：受惠美國對於手機及筆電等部分產品延後課稅，APPLE 相關供應鏈為最直接的利多，軟板廠 4958 臻鼎 - KY 今再度長紅創新高，帶動相關族群 6153 嘉聯益、6269 台郡上漲。除此之外，蘋果供應鏈的 2313 華通今日出現長紅創今年新高，其他 PCB 廠如 6278 台表科，3037 欣興、8046 南電、2367 耀華皆也呈現強勢。

2.IC 設計：3661 世芯 - KY 今日除息股價強勢攻上漲停帶動 3443 創意強勢反彈；受惠華為禁售令延後下游客戶開始拉獲利多的 2458 義隆今放量上攻，其他如 6679 鈺太、8016 矽創等也不畏大盤震盪逆勢走高。

3. 散熱：受惠 5G 基地台散熱需求的 3338 泰碩昨日召開法說，引發各大法人擠爆法說會現場，公司也也釋出看好下半年景氣，今日股價 10 點前即漲停鎖死到收盤，也帶動 3017 奇鋐相對大盤逆勢走高維持在平盤之上震盪。

4. 橡膠：今日漲幅 1.62%，為各分類族群漲幅最大，主因 2105 正新的 MAXXIS 瑪吉斯輪胎深耕市場，成為全球國際車廠指定夥伴，今股價放量上漲突破近 3 個月以來的整理區間。