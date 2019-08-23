台股盤前－靜待美國鮑爾演說 大盤上檔兩關遇壓 短線震盪為主

等待美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾演說，美股陷入觀望，今 (23) 晨呈現小漲小跌作收，台股歷經連 5 漲守穩 10500 點，但是上檔月線、季線反壓仍重，需帶量突破壓力區，不過台股正值股息發放高峰，資金活水無虞，只要待鮑爾演說明朗，只要不引發外界失望，台股後市續攻可期，但短線先以震盪為主。

受到觀望美國聯準會降息態度、美中貿易戰、香港反送中等不確定性因素，台股近一周陷入狹幅區間盤整，昨天盤中一度站上月線，可惜在外資持續賣超下，開高震盪走低，終場僅小漲 3 點，收在 10529 點。

鴻海股價昨收在 73.9 元、漲 0.54%，今日鴻海將發出合計 554.52 億元的現金股利，算下來郭台銘一人就可以領到 53 億元，不只鴻海發股息，鴻準也有 45.26 億元，加上還有其他 58 家公司發放，光是今天合計派發股息就達 1057.32 億元，可望替台股注入活水。

雖有股息入帳，但是否會續投入台股，還是要看國際情勢，以國泰金為例，昨日法說會就釋出於第二季大幅減碼台股 320 億元的消息，理由便是怕領了股息卻無法填息，因此先實現資本利得，壽險龍頭股的投資策略，是否帶風向，也值得關注。

大陸 5G 基礎建設帶動網通對銅箔基板（CCL）需求大增，全球第二大銅箔基板（CCL）廠大陸生益科技 9 月起針對不同材料喊漲 5% 不等，生益領頭漲價，台灣 CCL 三雄台光電、聯茂、台燿旺季效應可期，並牽動 PCB 市況。

整體來說，台股昨天觸碰到月線 10571 點，最高達 10596 點之後反壓，且月線已開始下彎，台股適度的拉回，惟已連續 3 天守在 10500 點之上，短線上墊高了台股的底部，但是上檔月線、季線反壓仍重，需帶量反覆測試才能突破壓力區，短線若能守穩在 10500 點之上，台股偏多格局未變。