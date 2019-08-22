黃國昌爆料理專A走客戶數千萬元 永豐銀回應了

時代力量立委黃國昌今 (22) 日在臉書上爆料，有民眾至永豐銀行忠孝分行臨櫃查詢帳戶，卻發現戶頭內積蓄竟不翼而飛，理專盜走金額高達數千萬元，對此，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行表示，該行發現理專交易異常後，即主動呈報金管會並進行內部查核，將配合司法偵辦保障客戶權益。

黃國昌今日在臉書指出，有民眾向他檢舉，前幾日至永豐銀行忠孝分行臨櫃查詢個人帳戶餘額時，發現帳戶內款項竟不翼而飛。經查發現為銀行內部游姓理專，透過定存單與謊稱買保單，將幾位客戶的積蓄偷走，金額甚至高達新台幣數千萬元。

對此，永豐銀行表示，於 8 月 19 日發現忠孝分行游姓理財專員，與客戶間疑有資金異常交易往來，該行主管發現後，除立即通報主管機關外，同步啟動內部查核流程，並報警處理，也先將游員暫停職務配合調查。

永豐銀行表示，本案已進入司法程序，該行除主動將相關資料送交檢調單位偵辦，目前已知影響十餘名客戶，金額約數千萬元，後續將與檢調單位密切合作並協助偵辦，待司法釐清民刑事等相關責任。

永豐銀行強調，該行一向重視客戶權益保障，此次發生的案件只是個案，將持續加強內控稽核制度，維護該行業務執行秩序，對於可能受影響客戶，也已經主動積極聯繫，進行客戶關懷，以期確保客戶資產安全及權益，客戶如對交易有疑慮，請攜帶對帳單到分行核對。