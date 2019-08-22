美國指控華為涉嫌利用代號、秘密公司在敘利亞及蘇丹運營

在華為首席財務官孟晚舟引渡案中，美國稱華為涉嫌使用代號和秘密子公司在敘利亞，蘇丹和伊朗開展業務。

加拿大法院本周公佈的文件顯示，華為據稱在蘇丹經營一家名為 DirectPoint 的實體，在敘利亞經營的實體名為 Canicula。

據美國向加拿大政府提交的有關支持引渡孟晚舟的文件，華為公司在內部電子表格中使用代號「A5」來指代蘇丹，「A7」指代敘利亞。

根據控告書，在華為運營上述單位之時，該公司控制了伊朗的一家子公司，後者違反了美國制裁令，獲得美國的商品，技術和服務。

孟晚舟是華為創始人任正非的長女。美國指控她及華為其他人士串謀欺騙銀行進行了總值 1 億多美元可能違反美國制裁令的交易。目前美國正尋求將孟晚舟引渡。華為否認存在任何違反制裁令的行為。該公司周三未回應彭博的置評請求。

加拿大法庭周二公佈了孟晚舟的辯護方提交的數百頁文件和影片片段，他們試圖證明加拿大當局為了給美國聯邦調查局收集證據，故欺騙孟晚舟關於她被拘留的真實性質。

美國在文件中闡述了指控孟晚舟的理由，以及一旦孟晚舟被引渡，美國的證人傳召計畫。滙豐、渣打、法國巴黎銀行、花旗的不具名高管將成為美方證人，這些銀行宣稱被孟晚舟及其他華為人士誤導，以至於冒著違反制裁令的風險依然在和華為繼續開展業務。

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