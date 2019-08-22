再闖月線？誰當先鋒部隊？

昨日 8 月台指期結算，台股大盤力守在 10520 點上，這波一路力抗外資賣壓、守護年線的國家隊，這一局可算是贏家! 台指期結算後，台股順勢再挑戰月線? 關鍵在於誰當先鋒部隊! 先鋒部隊不僅得率先攻堅，還得負責帶人氣讓大盤增量。關鍵點位為 10520、10555 與 10588 點。

台股連 2 日收上 10520 點，就不宜再棄守，因此 10520 可視為極短線的強弱分界，順勢往 10555、10588 挺進，就有機會挑戰月線與 10600 關卡，同樣過程中站穩絕對比路過插旗重要! 而 10500 下方最重要防線，依序為 10488、10444 點，短線上如失守 10444 點，反彈氣勢轉弱。

大盤要挑戰月線，多頭需要更強烈的激勵，才能補足量能，昨日盤面上包括鴻海集團率領的鴻家軍，以及華新集團等集團股，都有所表現，集團股也是不錯的先鋒部隊。但以人氣的角度考量，蘋概股還是對盤面最有激勵作用，因為台股電子三王，都與蘋概有密切關聯。電子族群部分，包括華為概念股、5G 等，也是容易帶人氣的多頭指標群。

除了領先群之外，在發動攻勢的同時，最忌「老鼠屎」，別出現領先創高族群，出現爆量翻黑，或是低檔反彈族群，出現爆量軟腳，都不利於多頭直接攻堅。總之，從目前的位置，到「川普缺口」的岸邊 --10641 點，雖僅有不到 120 點的距離，但一步步要能走穩站穩，還是得花不少功夫!(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)