〈2019自動化展〉研華攜夥伴展示智能製造、私有雲方案

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 在今年自動化工業大展中，針對智慧工廠戰情室、人工智能機器視覺、設備監控、效益可視化、運動控制、廠務能耗與環境監測等主題，展出各行業最新相關應用；另外，也偕同夥伴達易智造、銳鼎科技，展示近年智能製造解決方案成果。

研華工業物聯網事業群副總蔡奇男表示，行業專家的系統整合商（DFSI），是協助產業躍向物聯網下一階段極為關鍵的要素之一，更是價值貢獻度最高的一環；不僅能協助終端客戶建置、維運系統，更熟悉如手工具、工具機、廢水處理等各專業領域需求。

達易智造總經理陳伯佳指出，共創是以研華硬體系統優勢為基礎，及 WISE-PaaS 物聯網雲平台技術及服務，並整合達易智造在金屬加工業的專家經驗，淬鍊出符合該產業專屬的 SRP（Solution Ready Package）－DZ Connect 的套裝服務。DZ Connect 將透過物聯網設備的資料收集、分析、管理來達成監控智慧化、管理智能化、知識數位化、績效管理化、流程標準化等產業專屬服務。

銳鼎總經理黃茹鈺則表示，承襲母公司銳泰精密於專業級套筒扳手與工業級扳手的專家知識，及熟悉生產製造現場的能量，以產業智能建構師角色出發，協助產業供應鏈夥伴小從串接各式設備，大至建置即時、精準的「資料收集管理系統」。

銳鼎表示，未來將與研華密切合作，以研華 WISE-PaaS 物聯網雲平台技術及服務為基礎，針對手工具行業、水五金、汽機車零件製造以及自行車等行業，共創符合該行業需求的解決方案。

蔡奇男進一步指出，研華近期也發現客戶對於保護自身的行業專屬知識或隱私需求大幅提升，因而提出能夠做到資料保密的完全私有雲環境的 WISE-STACK 解決方案，讓客戶在享受公有雲服務的同時，也能擁有保密性。

研華今年展出重點包含研華戰情中心、圖形化運動控制編程解決方案、ARM-based 獨立型運動控制解決方案、CODESYS 邊緣控制器解決方案、人工智能機器視覺解決方案、精巧型 EtherCAT 多功能控制器、工業物聯網雲端即時管理平台、M2I / 設備快速智慧聯網方案等最新解決方案與應用。