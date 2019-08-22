〈群益期貨〉一個陶德法案可能翻轉了市場的結構嗎？

川普聲稱要對金融市場「去」監管，要廢除多德－弗蘭克法案 (Dodd-Frank Act)，去監管對衍生商品是好事，對大銀行、小銀行及經濟活動也都是好事，監管愈多，能做的事情、能做的生意就愈少，生意愈少能賺的錢也就愈少，要符合監管的要求，就得放棄部份領域的生意，不能什麼想做就做，這也會造成大銀行壟斷部份的領域，因為這些領域小銀行不做，在缺少集體的競爭下，定價就愈不靠譜。

之前 CDS 在 08 年強監管後，幾乎就是死了，但 CDS 產品被消滅了，對金融市場也不見得是好事，定價不對或機制不對，應該是更改訂價模式，而不應是消極的消滅它，美聯儲對衍生性商品加收了很多的儲備金，明著說是加強監管，暗著說就是讓你活不下去，所以這類型的交易就因此消聲匿跡了，而放寬金融監管，可能又會讓相關的交易活化起來。



昨天銀行股普遍上漲，類股開始轉換輪動，但類股轉換會是強弱的互換，科技強轉弱金融股轉強嗎？因為美國司法部聯合 12 州對科企進行反壟斷調查，歐洲也對美國網路公司進行反壟斷調查，這個訊息是有讓科技股轉弱風險的。還是市場會是科技續強，金融也轉強呢？也就是強者恆強，弱者轉強的雙主流模式，這將決定美股後勢的命運，前者偏空，後者偏多。

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