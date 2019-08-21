〈群益期貨〉全球央行年會，鮑威爾演講主題貨幣政策面臨的挑戰，將暗示財政政策接手嗎？

從外匯市場看來，川普對於貿易關稅的議題仍不明朗，再加上之前阿根廷總統選舉意外的結果，造成比索大跌，臨近國家貨幣的比價效應，新與市場貨幣的走跌，尤其是這些國家很多都是原物料出口國，也會加重原物料的壓力。



之前川普與中國關於買農產品的議題，雙方一個說有買，一個說沒買，形成羅生門，但其實雙方主要是卡在價格的問題，新興市場貨幣走跌，使其出口競爭力又上揚，現在中南美洲的農產品的出口價格顯得又更加的便宜了，中美之間關於農產品的議題，本來因為價格談不攏，現在恐怕是更難談成了，川普的壓力又更大了，所以他現在可能也暫時擱置這個議題，轉向軍事、政治方面來對中國施壓。

阿根廷貨幣比索貶值，終於阿根廷央行出手干預了，昨天連續動用三次外匯存底干預，全球央行年會鮑威爾演講的主題是貨幣政策面臨的挑戰，似乎聞到了財政政策即將上蹚的影子了，既然貨幣政策有挑戰，那由財政政策接手，似乎是再自然不過的聯想了。



2016 年 9 月於杭州舉行的 G20 會議，在此之前全球央行都是圍繞在 QE、貨幣寬鬆的主題上，在杭州舉行的 G20 首度將財政政策寫入公報，當時代表基礎建設的銅價大漲，聯準會目前採取降息的措施，一方面是應對全球貿易戰的不確定性，但另一方面也是想要試圖的拉抬通膨，並扭轉殖利率曲線倒掛的情況，因降息對短期利率效果較大，一旦財政議題有機會成為主軸，搭配降息的議題，那原物料也有機會站到前線了，目前以美元計價的原物料還或多或少受到新興市場貨幣跌價的負面因素影響著，但全球央行年會會不會是關鍵的轉變，是值得期待的。

從原物料再轉移到債券市場來看，若是全球央行年會財政議題成為主軸，則之前黃金走強，銅相對偏弱，造成銅金價格比下滑，銅金價格比與債券殖利率具高度正相關，這也是債券價格持續走高的部份原因，全球央行年會會不會造成銅比比、債券殖利率結構的轉變，也是值得密切關注，8 月 13 日美國對中國 3000 億進口商品部份延後實施關稅，十年債利空反而上漲的起漲區可以視為重要的分水嶺。

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