華碩家用桌機在台銷售市占逾4成 再推新品搶開學商機

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (21) 日表示，根據知名市調報告顯示，華碩今年上半年拿下台灣家用品牌桌上型電腦的銷售冠軍，在台總體銷售市占逾 4 成，也同時宣布將再推出兩款桌上型電腦，搶攻即將到來的開學季商機，法人認為，新品將有助華碩下半年營運表現。

華碩表示，將再推出兩款桌上型電腦分別為 ASUS S641SC 與 ASUS S340MF，皆搭載最新第 9 代 Intel 六核心處理器，支援 4K UHD 顯示器與全固態電容設計，後者更較上一代大幅減少 30% 體積。

華碩今年推出一系列新品，從電腦展推出的 ZenBook 14 筆電、ZenFone 6、ZenBook Pro Duo 雙螢幕筆電、ROG 2 電競手機等，到近期推出的新款桌上型電腦、電競螢幕，將陸續在全球各地上市，加上 9 月即將盈來開學季，法人認為將有助華碩下半年營運表現。

法人表示，預期本季進入傳統銷售旺季輕薄筆電、電競筆電出貨量可望季增 2 成，主機板及顯示卡等零組件產品出貨量也將季增 15%，而攜手中國遊戲龍頭騰訊推出的 ROG Phone 2 日前在電商平台預購量突破 200 萬支，預估至少有 10% 能轉化成實際購買量。

華碩新款 ASUS S340MF、ASUS S641S 桌上型電腦，建議售價分別為 22900、19900 元，而華碩 7 月品牌合併營收 229 億元，月減 18.5%、年增 9.2%，累計今年前 7 月品牌合併營收 1648 億元，年減 6.4%。