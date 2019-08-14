華碩下半年兩個逆風 外資仍保守看後市

筆電品牌廠華碩 (2357-TW) 第 2 季表現略低預期，外資今 (14) 日出具報告表示，下半年進入傳統旺季，手機、個人電腦銷售狀況將有所改善，但仍面臨市場競爭、手機業務虧損等壓力，維持低於大盤評等，目標價則從 185 元下修至 170 元。

瑞信認為，華碩持續增加對電競智慧型手機的投資，可能造成利潤減少，雖然華碩新一代電競手機 ROG II，攜手中國遊戲龍頭騰訊預購量突破 200 萬支，華碩內部也估有 10% 能轉化成實際購買，但由於市場競爭激烈，整體智慧型手機業務，恐持續拖累營運表現。

個人電腦方面，瑞信表示，隨然預期本季銷售在新品及 9 月返校季帶動下，有機會季增 2 成以上，但仍須面對華為積極布局中國中高端筆電市場，至於應對貿易戰，華碩提前在美國市場準備 2-3 個月的庫存，但打算把關稅產生的成本轉嫁給終端客戶，此策略恐衝擊終端市場需求。

瑞信認為，華碩第 2 季受美中貿易戰影響終端市場需求、加上研發智慧型手機造成的虧損持續，雖然下半年銷售狀況改善，但仍面臨許多挑戰，因此維持低於大盤評等，目標價從 185 元下修至 170 元。

國內法人也認為，華碩本季須面對零組件價格、市場競爭、美中貿易戰關稅、匯率等壓力，對下半年展望同樣保守。