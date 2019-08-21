美國道瓊正2 ETF來了！美股道瓊本益比17.2倍 評價落合理區間

國泰美國道瓊正 2 ETF(00852L-TW) 將於明 (22) 日上市，其成分股為 30 檔美國大型知名企業，如麥當勞、Apple、Visa、迪士尼、3M、Nike 等生活中隨處可見的企業，國泰美國道瓊正 2 ETF 經理人蘇鼎宇表示，美國道瓊指數目前預估本益比為 17.2 倍，評價面合理，短線若是修正可擇機進場。

國泰投信表示，近期中國人民幣貶破 7 的重要心理關卡，隨後美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，而中方也表明暫停企業向美採購農產品，中美之間由貿易戰演變為科技戰，再進一步演變為貨幣戰，市場多空交戰白熱化。未來觀察 9 月中方是否還會前往美國進行第十三輪談判，以及「匯率操縱」指控的未來發展，而近日中美貿易協商再傳正面消息，延後課稅時間，利空漸淡，修正反而是投資進場機會。

國泰美國道瓊正 2 ETF 經理人蘇鼎宇認為，近期公布的美國就業市場穩健成長，失業率維持在歷史低點，加上 ISM 製造業指數在 50 以上的擴張區間，經濟數據顯示美國基本面仍佳。此外，聯準會已展開預防性降息，其他如紐西蘭、泰國等國家央行紛紛進行降息，市場中長期資金環境仍屬寬鬆。而且根據歷史資料來看，聯準會預防性降息能避免經濟衰退，對股市為正面效應。以 1998 年來說，降息一年後，道瓊指數累積報酬率為 31.8%，顯示現階段美股仍應採偏多操作。

國泰美國道瓊正 2 ETF 預計於 8 月 22 日上市，標的指數為美股中歷史最悠久且最知名的道瓊指數，其成分股嚴選 30 檔大型知名企業，如麥當勞、Apple、Visa、迪士尼、3M、Nike 等生活中隨處可見的企業。國泰投信表示，投資市場中常有人說，投資要買自己懂的標的，而道瓊指數成分股多為與生活息息相關的公司，資訊充分且容易取得，是可以讓投資人最有感的投資標的，看好美股成長趨勢的投資人，當然首選最具代表性的美國道瓊指數。

蘇鼎宇指出，美國道瓊指數目前預估本益比為 17.2 倍，接近 5 年長期平均值 17.3 倍，評價面位於合理區間。現階段全球央行貨幣政策立場轉為寬鬆，經修正後的股市評價面回歸長期均值，美股投資價值已經浮現，投資人可趁震盪時逢低布局美國道瓊正 2 ETF，槓桿操作有利放大投資收益，而且與美股期貨相較，槓桿型 ETF 不僅沒有到期平倉壓力，亦無轉倉價差風險，幫助投資人更輕鬆參與美股行情，更值得作為核心資產投資標的。