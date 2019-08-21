Happy Go Pay打造行動生活圈 綁卡拚百萬張

遠東集團今（21）日舉行 「HAPPY GO Pay」上市記者會，宣布入主行動支付版圖，董事長徐旭東表示，Happy Go Pay 今年力拚超過 100 萬綁卡量，擴大消費者非現金使用的規模，另外 5G 發展將有助各通路連接，可進一步滿足消費者便利購物需求。

徐旭東指出，AI、IOT 和 5G 已是未來趨勢 ，台灣需要科技以及軟硬體的相互結合，作為擁有全台 900 萬會員的「Happy Go」平台，將成為台灣加入行動支付版圖的跳板，提供跨通路及跨境行動支付服務，並以 Open API 型式邀請所有銀行加入一同構築遠東行動生活圈。

「HAPPY GO Pay」首階段將可於集團旗下的遠東百貨、遠東 SOGO、Big City 遠東巨城購物中心、遠企購物中心、愛買與 CitySuper 等六大通路使用，並與花旗銀行、台新銀行、聯邦銀行、玉山銀行、華南銀行、第一銀行以及 Mastercard 合作，未來將擴展至其他實體場域、O2O 以及跨境服務，今年力拚 150 萬 APP 下載量，綁卡數突破 100 萬張。

至於佈局 5G 市場，徐旭東表示，5G 是必要的且仍有許多發展尚未落實，年底將搶標執照並安裝基礎設施，預估為通路連接帶來正面效益。

資安方面，徐旭東強調，「HAPPY GO Pay」符合最高資安等級，資訊如指紋是個人隱私，並不會為數據搜集使用，以保障使用者的權益。