【華冠投顧】鴻海，即將『破繭而出』(二)

繼價值三千億美元的中國輸美商品，加徵 10% 關稅措施被順延之後，周一，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國政府給『華為』的寬限期再延 90 天，延期起始日為 08/22。原先，美國在今年五月發給『華為』的臨時許可證，於 08/19 到期。此寬限期延長之後，華為可繼續提供客服維持營運與購買美國產品。而最新的延期理由是，為了讓使用華為設備的這些美國客戶，讓他們有充足的時間，轉換到其他公司。但果真是如此嗎？還是被情勢所逼？事實上，為了下一屆的總統寶座，有些事，川普不得不低頭。

但宣布延期的同時，美國又將華為另外的 46 家子公司列入管制名單當中。

華為表示，這根本是出於政治動機，與國家安全無關。而至於延不延長禁令寬限期，此舉並無改變被美國不公平對待的事實；而美國也不會因為醬子的打壓我們，未來就可獲得技術領先的地位。看他們話講的『豪氣干雲』的，看來，川普的這些措施，根本打壓不了中國的這隻巨獸！

預估，中美貿易爭端，未來對於股市的衝擊將漸形鈍化。因此，美與台股，依據長期角度觀之，我依舊持續看長多。

加權指數，依據上周五 08/16 之述『而上方 10495-10539 之反壓區，若被站上，則短期內空市威力暫時解除』今日，最高已來到 10545，已穿越該區間的上緣了！因此，後市可觀測下方 10420-10351 初步支撐區之力道的強弱。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，客戶庫存漸消化，終端需求也回溫，對下半年轉樂觀之預期。依據長期角度來看，有持續往上彈升之機。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理，依據型態，後市呈現『破繭而出』往上攻堅機率高。

2327 國巨：

七月合併營收新台幣 33.8 億元，月增率 10.18%。該公司表示，客戶庫存歷經三個季度的去化，加上主動調節存貨，庫存問題預估已逐步的和緩，終端需求回溫狀況也漸露曙光。估第 3 季 MLCC 的平均銷售價格下滑幅度，將收斂到 5% 至 10% 之間，稼動率可望提升到 50% 至 60% 之間。

2317 鴻海：

外資最新報告，給予「買進」評等，目標價 105 元，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師