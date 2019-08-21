去年DRAM模組營收年增4成 金士頓持穩居冠 威剛落居老四

根據 TrendForce 記憶儲存研究 (DRAMeXchange) 最新全球記憶體模組廠排名調查顯示，儘管 2018 下半年整體 DRAM 價格反轉向下，但全年平均銷售單價仍較 2017 年上漲超過 10%，加上出貨增加，帶動 2018 年全球模組市場銷售金額，達 166 億美元，年增 41%，模組廠第一名仍為金士頓，營收達 119.54 億美元，年增 48.77。

回顧 2018 年價格走勢，TrendForce 指出，現貨價上半年仍維持高檔，與合約價價差高達 2 成，為模組廠帶來豐沛營收與獲利，儘管下半年終端需求受大環境影響轉趨惡化，客戶端庫存水位逐漸升高，導致整體 DRAM 價格反轉向下，但絕大多數模組廠仍在價格波動劇烈情況下控管得宜，因此即便 2017 年基期已高，2018 年模組廠營收，年增幅仍超過 4 成。

TrendForce 統計，2018 年全球前五大記憶體模組廠已占整體銷售額近 88%，前十名囊括全球模組市場中 93% 的營業額，大者恆大的趨勢不變。其中，2018 年金士頓蟬聯模組廠龍頭寶座，在 DRAM 量價齊揚的帶動下，金士頓 DRAM 營收年成長近 5 成，再創新高，除有效管控成本，金士頓在中國也多有斬獲，推升市占率達 72% 新高。

美系廠商 Smart Modular Technologies 年營收成長超過 7 成，排名從 2017 年的第四名，上升至第二名，中國廠商記憶科技 2018 年也有不錯業績表現，DRAM 營收成長將近 4 成，成為全球第三大模組廠。

而台廠威剛科技 2018 年 DRAM 營收占比突破 6 成，年成長 12.5%，創下近 8 年來新高，但增幅低於記憶科技與 Smart Modular Technologies，排名下滑至第四；威剛持續透過布局電競、工控、車載應用及電動車馬達等新興事業，可望帶動整體營收、獲利規模成長。

另外，深圳老字號 DRAM 模組品牌廠商金泰克，去年營收小幅成長，排名保持不變，位居第五，另一家深圳模組廠嘉合勁威除代工生意，也擴大自有品牌，去年營收成長超過 3 成，穩居第六名。

各 DRAM 模組廠 2018 年營收表現。(資料來源：TrendForce)

至於其他台廠表現，創見維持第七，然受報價下跌加上公司轉型影響，DRAM 營收年衰退 2 成，面對記憶體市場的波動，創見仍將專注在毛利較高的工控領域，同時著重蘋果升級方案以及穿戴式裝置等策略性產品，以期能降低波動較大且風險較高的現貨業務比重。

宇瞻 2018 年位居第八，雖然 DRAM 營收規模受大環境影響出現小幅下滑，但受惠工控產品支撐，獲利表現較前年成長，公司也持續切入安養照護、光學檢測、交通運輸等工業物聯網應用下，營運維持穩健。

排名第九的十銓持續專注於電競及工控領域，同時積極與品牌廠、主機板廠及周邊廠商異業合作，提升品牌能見度與電競產品的豐富度，帶動 DRAM 營收成長超過兩成。未來十銓仍將持續發展電競領域並拓展新興市場，加強差異化特色。

排名第十的宜鼎，DRAM 營收年增近四成，首度登上前十名。宜鼎鎖定較利基的工控領域，客戶分布於各應用市場，使得營運表現一向較為穩健。因應人工智慧及高效能運算的崛起，以及邊緣運算所需的記憶體應用，宜鼎未來將整合集團資源，布局智慧物聯網應用（AIoT）帶來的新興需求。