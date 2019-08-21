盤前財經大事搶先讀2019年8月21日

今日操盤前瞻

法說會：崇越電、合庫金、元太

除權息：大宇、裕日車、立隆電 (2472)、景碩、大塚、南仁湖、新興等

諾貝爾獎得主席勒：降息恐間接導致經濟衰退

美中貿易戰打得難分難解，國際局勢動盪之際，諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 表示並不認同聯準會 (Fed) 七月份降息，他認為這波降息更會對股市造成重傷，間接導致經濟衰退。閱讀全文...

美中貿易戰升溫 中國製貨品繞道來台洗產地暴增至 15 件

美中貿易戰持續延燒，部分中國生產的商品趁機偷偷繞道台灣，打算以洗產地的模式躲避美國關稅，根據關務署統計，自去年 3 月貿易戰開打以來，截至 8 月底，查獲疑似洗產地的案件共 15 件，其中有 4 件已遭裁罰。閱讀全文...

政府基金積極作多 8 月以來斥逾 200 億元買超台股

政府基金 8 月積極作多台股，統計 8 月以來，官股券商幾乎天天進場買台股，累計共斥資逾 200 億元進場買股，透過拉抬權值股支撐大盤指數緩步向上，昨 (20) 日指數成功突破 10500 點，收在 10522.5 點，但仍有季線壓力，台股短期仍難逃震盪整理格局。閱讀全文...

上市公司上半年營收創 10 年高 惟大飲、長天恐面臨下市櫃

金管會昨 (20) 日指出，上市公司上半年營收創 10 年新高，其中，生產「蘋果西打」的上市公司大飲 (1213-TW)、及上櫃公司長天 (3431-TW) ，由於財報難產，未如期出具第 2 季財報，若無法依規定補繳，大飲將在 11 月 18 日下市，長天將在 9 月 2 日下櫃。閱讀全文...

金管會不樂見壽險資產快速成長 顧立雄點名保險六大風險

據保發中心統計，至今年 6 月底，保險業資產總額已達 28.68 兆元，半年就增加 2 兆元，金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，金管會其實並不樂見壽險資產快速成長，不過「今天看數據，成長已有趨緩。」顧立雄也點出，保險業目前有接軌 IFRS17 等六大風險。閱讀全文...