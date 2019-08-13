〈華碩法說〉Q3筆電升溫 出貨量估可望季增2成

華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說，展望後市，執行長胡書賓表示，由於上半年輕薄筆電、電競筆電出貨量皆有成長，進入下半年傳統銷售旺季，法人估，第 3 季筆電出貨量可望季增 20%，零組件也將季增 15%，至於商用布局，目標明年下半年開始獲利。

展望後市，華碩指出，輕薄筆電上半年出貨占整體筆電 57%，年增 17 個百分點，電競筆電上半年出貨量則年增 10.2%，進入下半年傳統出貨旺季，仍看好筆電銷售，法人預估，華碩電腦、筆電第 3 季出貨量季增 20%，主機板及顯示卡等零組件產品出貨量將季增 15%。

華碩超輕薄筆電 Chromebook 及商用布局方面，胡書賓表示，筆電相關產品預計將在今年第 4 季陸續到位，而全球商用布局仍需時間調整，目標明年第 1 季開始運作，明年下半年才有機會看到商用產品營收與獲利。

手機方面，執行長許先越表示，華碩新一代電競手機 ROG II 銷量超乎預期，其中，中國預購量 200 萬支，估轉化成實際購買比例可達 10%，相較一般手機預購轉化成實際比例 3-5% 還要高，後續供貨狀況無虞。

至於 ZenFone 6 開賣時，發生銀色版出貨延遲情形，對此，許先越表示，由於 ZenFone 6 的相機使用特殊液態金屬材料，為了加強產品耐用性，因此上市初期的生產狀況不理想，不過目前狀況已排除，恢復正常供貨。