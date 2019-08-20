貿易戰衝擊台商信心 前7月對中投資額腰斬

受貿易戰衝擊，經濟部投審會今（20）日公布今年 1-7 月對中投資總金額腰斬，年減 55.45%，核准件數年減 12.6%，顯見台商赴中投資意願不高，另外，新南向國家對台投資金額則大增 4 倍，其中，澳洲及新加坡成長最多。

根據投審會統計，今年 1-7 月核准僑外投資件數為 2051 件，較去年同期增加 1.08%，但投資金額年減 33.69%，主要因去年同期有大型投資案，基期較高。

不過，投審會表示，目前已受理國際半導體大廠，持續加碼 20 多億元的投資案件，預期下半年僑外投資金額仍有成長空間。

而新南向國家來台投資件數為 350 件，較去年同期減少 2.23%，不過，投資金額逾 7.6 億美元，年增 439.47%，其中澳洲及新加坡來台投資金額均較去年同期大幅成長。

中資來台投資方面，今年 1-7 月總金額 6043.1 萬美元，年減近 60%，主要因為富士康透過新加坡商以約 7522 萬美元，收購鴻佰、鴻運科等較大投資案所致。

對外投資方面，今年 1-7 月核准對外投資件數為 371 件，年增 10.75%；投資金額近 41 億美元，年減 37.91%，金額減少主要因去年核准台泥對外增資等大型投資案，比較基期較高所致。

另外，今年 1-7 月核准對新南向國家投資件數為 140 件，年增 23.89%，投資金額約 16.4 億美元，年增 7.56%，其中，對新加坡投資額大幅成長。