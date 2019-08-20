金管會不樂見壽險資產快速成長 顧立雄點名保險六大風險

據保發中心統計，至今年 6 月底，保險業資產總額已達 28.68 兆元，半年就增加 2 兆元，金管會主委顧立雄今 (20) 日表示，金管會其實並不樂見壽險資產快速成長，不過「今天看數據，成長已有趨緩。」顧立雄也點出，保險業目前有接軌 IFRS17 等六大風險。

根據統計，2018 年台灣總保費收入達新台幣 3.67 兆元，為世界第 10 名，但保險滲透度（保費收入占 GDP 之比率）達 20.68%，已經連續兩年排名世界第 1，保險密度（平均每人保費支出）居世界第 6 名，為 5161 美元，在亞洲排名第 2 名。

顧立雄表示，保險業發展迅速，但國內市場擴張有限，因此必須更朝國際化發展。

顧立雄也提出現階段全球保險業所面臨的六大挑戰，包括：維護金融穩定、氣候變遷、人口老化、資訊安全、金融科技浪潮的衝擊、接軌國際財務報導準則公報 IFRS17 等。因此要強化台灣保險業國際競爭力，協助業者對當前全球保險業的挑戰擬定因應對策。

顧立雄表示，保險業者在增加保費收入的同時，能多投入金融科技創新，培育人才，希望業者透過新技術和人才轉型以滿足數位經濟中不斷變化的消費者需求，因應金融科技興起所帶來的衝擊。