銀行攻消金 官方Line帳號升級個人化服務 拚客戶黏著度

銀行的 Line 官方帳號不再只是單向行銷工具，現在進一步升級成個人化服務，包括中信銀、國泰世華、玉山銀、兆豐與彰銀等，陸續推出 Line 官方帳號個人化服務，提供匯率報價、信用卡帳單查詢、申辦與 AI 智能客服，提高客戶黏著度。

現代人手機不離身，社群軟體 Line 更是手機必備的 APP，看準消費者對 Line 的高度依賴，國銀近期紛紛加入 Line 實名認證，用戶只要下載加入銀行的 Line 官方帳號，輸入個人資料完成身分認證後，就能透過銀行 Line 官方帳號進行簡易的金融業務查詢。

這波 Line 個人化服務由擅長消金業務的民營銀行打頭陣，包括國泰世華、中信銀、玉山銀等先後推出 Line 個人化金融服務，近年積極搶攻消金業務的兆豐銀、彰銀也陸續跟進。

銀行的 Line 官方帳號個人化服務，主要以民眾較常辦理的消金業務為主，包括匯率報價、ATM、分行地點查詢，信用卡帳單查詢、紅利點數到期通知等服務，讓手機變身個人秘書，協助用戶掌握所需的金融資訊。

彰銀今 (20) 日宣布加入 Line 官方帳號個人化服務行列，提供信用卡、貸款線上申辦及智能客服、分行、ATM 據點查詢與匯率報價等服務，為衝刺信用卡行銷，帳號更導入 AI 智能客服，輸入需求後由客服推薦適合的信用卡，甚至還能立馬在線上申辦，希望由一站式服務抓住客戶的心。

彰銀表示，數位化時代來臨，LINE 更是現代人生活不可或缺的社群軟體，透過與 LINE 合作推出 LINE Business Connect 服務，將銀行帳號連結 LINE，只要完成身分綁定與認證，即可在彰化銀行 LINE 官方帳號訂閱匯率到價、信用卡消費、繳款入帳等個人化通知訊息。