駐龍競拍底價108.53元 9/10掛牌上市

航太零組件業獲利王駐龍 (4572-TW) 為配合初次上市前公開承銷，將於 8 月 21 日起至 23 日止舉行競拍，競拍底價 108.53 元，訂於 8 月 27 日上午 10 點開標，預計 9 月 10 日掛牌上市。

此次駐龍競拍總張數 2924 張，每筆標單最低投標數量為 2 張，以價高者優先得標，全案將訂於 8 月 27 日上午 10 點開標。

駐龍是波音在台唯三的合格供應商，主要開發並量產中大型飛機機體結構、起落架和引擎結構零組件，產品營收以飛機結構引擎和起落架零組件占 95% 最高，過去 6 年來每年每股純益 (EPS) 都有 5 元以上的獲利水準，為航太產業獲利王。

而駐龍今年上半年稅後純益 1.26 億元，年增近 20%，每股純益 4.21 元，其中，毛利率 49.15%，年增 1.28 個百分點，顯示今年導入智慧工廠管理系統，有效提升管理效率，法人看好全年獲利可望再創新高。

據波音和空巴對全球市場預測報告指出，預估 2018 至 2037 全球航空客運收益公里數平均成長率為 4.4-4.7%，而目前全球約有逾 2.44 萬架飛機服役，未來 20 年整體替換率達 44%，航太業者長期成長無虞。

駐龍主要客戶包括專精起落架系統的法國賽峰集團 Safran、美國波音主要機身結構製造廠勢必銳 Spirit 以及漢翔等 (2634-TW) 大廠。

為了強化生產動能，5 年前駐龍開始水平整合關鍵零組件產能，包括金屬件製造、系統及客戶端認證、表面處理和組裝，由於提供一條龍的生產模式，大幅增加客戶下單的意願，也享有較高的毛利表現。

法人表示，駐龍的零組件交件數量年複合成長率約 16%，且在材料採購上都有原廠指定材料商，不受原物料波動影響產生風險，隨著全球航空運輸機隊規模逐步擴大，訂單無虞。