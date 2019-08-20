郭台銘傳備妥A、B計畫選總統 幕僚回「三分真七分假」引遐想

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘是否角逐 2020 總統大選，外界高度關注，而現在更傳出，郭台銘已經備好 2 套劇本選總統，「郭王先合，與柯再行」的 A 計畫，以及靜待國民黨換人「取韓代之」的 B 計畫，對此，郭台銘辦公室表示，不脫三分真、七分假，也再度引人遐想。

根據周刊報導，郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲 3 方已確定朝「郭王先合，與柯再行」方向共組勝選聯盟，成為郭台銘布局參選總統的 A 計畫。

另外，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近期聲勢不斷下挫，郭台銘也將表態參選的時間押後到 8 月底，成為他評估是否能取韓代之的 B 計畫。

對此，郭台銘辦公室回應，周刊報導 A、B 計畫內容，寫的精彩，但仍不脫三分真七分假的情境。

媒體關注三分真為何，是否意味郭王達成共識先合作，郭台銘幕僚僅表示，2 人本來就是好朋友，在各方面事務上有合作及討論都是很正常的事，並不會侷限在特定事件或議題上，雙方一直以來的共識就是為中華民國好，以人民的福祉為優先，這部分並不需要特別談什麼合作。

至於國民黨是否換人參選，郭辦表示，換不換瑜的議題是國民黨的家務事，一般對成熟的企業拓展來說，不可能因外界主觀的條件變化而來設定自我的目標及行動，就算換到政治領域，相信也不是郭台銘的風格。