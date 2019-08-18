蘋果HomePod 本周在台上市 帶旺供應鏈表現

隨著智慧生活趨勢發展，各大廠看準智慧語音助理市場，紛紛推出智慧音箱搶市，蘋果 (AAPL-US) 智慧音箱 HomePod 將於 8 月 23 日正式在台上市，市調機構 Strategy Analytics 日前公布第 2 季智慧音箱全球銷量，達 3030 萬台，年增 96%，法人認為，下半年智慧音箱需求持續上升，包含英業達 (2356-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 都可望持續受惠。

Strategy Analytics 最新研究顯示，智慧音箱今年第 2 季全球銷量，幾乎是去年同期的兩倍，達 3030 萬台，年增 96%，其中亞馬遜 AmazonEcho 市占 21.9% 位居第 1，其次谷歌的 Google Home，3-5 名分別是中國品牌百度小度、阿里巴巴天貓精靈、小米小愛同學，蘋果的智慧音箱 HomePod 則位居第 6，但銷量年增 81%，預期下半年銷量仍可望持續增長。

法人認為，蘋果智慧音箱 HomePod 擴大在日本、台灣開賣，挹注自身動能，也可望帶旺供應鏈表現。

Canalys 日前也推出報告指出，全球智慧音箱市場，今年將成長到 2.07 億台，年增幅度 82.5%，其中以中國市場成長最快速，年增幅達 166%，成為全球智慧音箱增長幅度最快的地區。

法人表示，隨著智慧生活演進，各大廠看準智慧語音助理市場，從手機語音助理轉而往智慧音箱市場發展，不只蘋果積極拓展 HomePod 銷售地區，包含亞馬遜 AmazonEcho、Google Home 都仍有很大的成長空間，台廠智慧音箱代工廠鴻海、仁寶 (2324-TW)、廣達、和碩 (4938-TW) ，另外英業達、電聲元件美律 (2439-TW)、連接器廠良維 (6290-TW) 等相關概念股，營運都可望受惠。

蘋果 HomePod 去年於歐美市場上市，今年初於中國和香港推出，台灣官網也正式宣布 HomePod 將在 8 月 23 日正式發售，建議售價落在新台幣 9900 元。