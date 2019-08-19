【華冠投顧】外資持續賣超!台股繼續彈!週三結算要注意什麼?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、3293 鈊象、6168 宏齊、3545 敦泰

台股盤勢分析:

風險仍在

台北股市早盤小漲 + 28 點開出，加權指數一路在盤上遊走，最高上漲 + 95 點，但尾盤小幅拉回，終場上漲 + 67 點作收，收在 10488 點，成交量 1191 億。

今日台股雖是上漲留下一根紅 k，但從型態來看… 基本上還是上沖下洗的『築底』格局。且目前看來在外資持續賣超台股卻強勢上漲的情況下，顯示內資有強勢守穩『年線』企圖心，但依舊如上週與大家分析的一樣… 基本上是『事倍功半』。考慮到星期三就是台指期結算，預料短線『築底』尚未結束；短線還有『破底』的可能，所以給大家在操作上的建議是...『風險仍在』，建議大家目前操作上可用小筆資金短做，等週三結算後有個比較明確的方向在放大資金的比重!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6683 雍智科、1339 昭輝、8499 鼎炫 KY、6111 大宇資、3438 類比科、2454 聯發科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6497 亞獅康、1532 勤美、1736 喬山、1256 鮮活 KY、2615 萬海、6163 華電網… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。