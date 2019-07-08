異於股票等風險資產 銅價下滑原因何在？

美中貿易戰暫時休兵，近期推升了股票與其他風險性資產價格。不過，金屬銅的表現卻有所不同，近來其價格回落預示著投資人對全球經濟的擔憂。

作為建築與製造業不可或缺的重要原料，金屬銅上周跌幅達 1.7%，自 4 月份高點算起，至今已回落近 11%，並且在過去 10 周裡就有 8 周呈現下滑態勢。工業金屬價格通常作為投資者衡量全球經濟動力的重要指標，這顯示了市場投資者對於經濟前景充滿不確定性。

銅價近期走勢圖 (圖：Investing.com)

中國對銅的需求約佔全球銅消費量的一半，因此，該國的經濟數據以及政府經濟刺激政策向來是推動銅價上漲的重要關鍵。近來銅價下跌主要源於全球疲軟的製造業數據，尤其是中國的悲觀數據，促使投資者開始懷疑中國的刺激政策是否能帶動進一步成長。

6 月中國財新製造業採購經理人指數跌破榮枯線 (50)，分析師表示，此類數據對工業大宗商品形成壓力。而除了財新中國 PMI 外，近幾個月來，歐洲和美國製造業指標均呈現下降趨勢。

儘管報告顯示結果較悲觀，股票和其他風險資產走勢卻與報告預示相左。相較於銅價不斷下滑，6 月份的 S&P 500 以及 GSCI 商品指數皆呈上漲態勢。

S&P 500 近期走勢 (圖：Investing.com)

S&P GSCI 商品指數走勢 (圖：Investing.com)

蒙特婁銀行的金屬交易主管 Tai Wong 表示，市場正在觀察這些數據，並且開始擔心這是一個不好的趨勢。他補充，除了貿易談判回溫外，必須要有更多動能推升銅和其他基礎金屬價格。

一些分析師認為，中國的積極貿易以及一些經濟刺激消息的釋出，可能支撐銅價快速反彈。並預計，全球經濟增長情緒的短期變化，可能超過市場對銅產量下降的擔憂。