內資拉抬台股重返年線 美中貿易戰緩解前勿搶短

台股上周在國際政經因素衝擊下，大盤一度跌破年線，最後靠內資力撐，帶動指數回穩上攻，終場收在 10420.89 點，如願收復年線。投信認為，美中貿易戰未見和緩前，台股能否站穩年線有待觀察，短線宜謹慎操作，勿貿然進場搶短。

台股上周隨美股劇烈震盪，多空勢力輪番激戰，在政府基金與內資主力買盤拉抬下，由電子股領軍走揚，大盤上漲逾百點，重起反彈力道，年線失而復得、成交量放大至 1200 億元。

富蘭克林華美投信表示，台股靠電子股領軍重新收復年線，盤面上除了觀光類股外，電子、半導體等也都重啟漲勢，半導體類股主要受到 IC 設計族群領頭上衝、多數收紅，加上近日半導體族群釋放出 5G 產業的關鍵進展，相關個股的股價強力上漲，一舉沖淡台股疲態。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股短線仍難逃國際貿易情勢起伏，儘管美中貿易戰衝擊力道，可望逐漸淡化，但這波關稅如果在年底全面開徵，甚至增加至 25%，對台灣總體經濟衝擊程度為何，仍需密切觀察。

廖哲宏提醒，美國此次對中國出口 3000 億美元商品加徵關稅，範圍涵蓋玩具、服飾鞋品及家電等終端消費品，對消費市場影響直接，換言之，如果美國如期在年底正式開徵，企業將會自行吸收成本甚至反應至售價，相關效應對需求面價格衝擊不容輕忽。

滙豐中華投信分析，全球貿易糾紛與地緣政治風險，將拖累經濟增長動，儘管美國殖利率曲線過去數月曾經倒掛，但本周卻跌至負數，是 2007 年以來首次出現的情況，在此背景下，若全球貿易緊張局勢進一步升級，或其他地緣政治風險打擊市場信心，全球經濟增長勢將受到進一步衝擊。