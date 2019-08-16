滙豐高層人事地震疑與華為有關 滙豐澄清：大股東從未施壓

香港銀行龍頭滙豐控股 (HSBC) 近期的高層人事地震，引發市場諸多揣測，質疑高層離職恐與捲入華為、反送中事件有關，滙豐今 (16) 日發布聲明稿澄清，近期高層離職與華為事件無關，強調大股東中國平安保險從未對滙豐施壓。

滙豐控股不僅是香港銀行龍頭，同時亦獲得港府授權，與渣打銀行 (香港)、中國銀行 (香港) 等 2 家銀行，可自行發行港幣，在香港金融市場具有舉足輕重地位。

香港民眾反對港府修訂《逃犯條例》，6 月中旬起陸續上街抗議，隨著反送中情勢升溫，包括行政總裁范寧 (John Flint)、大中華區行政總裁兼滙豐銀行 (台灣) 董事長黃碧娟相繼離職後，滙豐銀行亞太區首席風險官 Mark McKeown 也將在 9 月提前退休，一連串高層人事地震，引發外界質疑。

市場傳言，近期滙豐高層接連離職恐與滙豐大股東中國平安保險就華為事件向滙豐施壓有關，香港金融圈近期也盛傳，滙豐銀疑藉由購買美元票券，向中國貸款 4000 億元美元當作外匯存底，直逼港府外匯存底，引發市場質疑，港府恐遭「掏空」。

關於近期市場傳聞，滙豐亞太區副主席兼行政總裁王冬勝強調，中國平安保險投資滙豐控股是單純的財務投資，平安保險從未干預滙豐控股董事會運作。

新聞稿指出，王冬勝日前接受香港《星島日報》專訪時也重申，近期高層離職與華為事件亦無關聯。

王冬勝表示，滙豐集團持續增加投資並尋求擴展亞洲業務 ，其中台灣仍然是滙豐在亞洲網絡中的重要市場，對台增長策略並未改變。

至於黃碧娟遺留的滙豐銀行 (台灣) 董事長職缺，滙豐強調，將儘快召開董事會選任新董事長。