〈聲寶法說〉Q3冷氣需求持續、Q4新品帶動 全年表現有望優於去年

聲寶 (1604-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，展望下半年，發言人江全田表示，家電產品仍維持一定需求，今年從第 2 季到現在，冷氣產品需求銷售較往年成長，預期下半年新品也將成為營運動能，全年可望比去年好，而轉投資的餐飲事業，也將在林口開出首家店面。

江全田表示，家電產品一直維持穩定需求，今年因為天氣較往年炎熱，帶動冷氣買氣在上半年就開始強勁，預期本季冷氣產品銷量仍有成長趨勢，第 4 季也將推出電視、冰箱、洗衣機等家電新品，預期都將成為下半年的營運動能。

而聲寶今年宣布轉投資餐飲事業，成立子公司頑味國際餐飲，資本額約 5000 萬元，江全田表示，目前預計在今年 10 月開出與日本餐飲集團合作引進的「莞固和食」首家店面，地點則選在聲寶位在林口的智慧宅，後續也持續評估開設分店的計畫。

江全田表示，在本業家電產品方面，各產品比重變化不大，目前冷氣機占約 3 成、冰箱約 2 成、洗衣機 8%、顯示器相關 10%、小家電則是 20%，下半年將持續著重產品品質核心關鍵、強化通路銷售力，並透過組織再造及資源整合，打造數位創新平台，希望打破過去主要透過實體經銷通路的模式，直接與消費者面對面，了解需求。

展望下半年，江全田表示，目前仍樂觀看待下半年表現，主因是上半年調整營業費用，降低不必支出的促銷廣告費用，讓整體營業費用降低，下半年將繼續維持，並期待在新品的帶動下，全年表現可望持平甚至優於去年。