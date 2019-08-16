〈永冠-KY法說〉因應風機大型化變更設計 台中廠延後至2023年投產

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長張賢銘表示，由於風機大型化趨勢明確，原先台中廠規劃的風機裝置容量得再變更設計，由原先的 6MW 提升至 8MW，建廠進度也因此稍微延後，但仍盼在下半年順利發包，預計 2022 年完工，並於 2023 年投產，較原訂時程延後 2 年。

永冠台中新廠原先預計今年動工，並於 2021 年投產，產能規劃朝向大型化與自動化，包含能源類與非能源類產品，未來計畫新產品將在中國江蘇鋼銳廠開發，生產端則移至台中廠生產，加速產品認證週期，且西門子的訂單，未來也可望由該廠出貨。

不過，張賢銘指出，風機市場變化太快，2015 年規劃興建台中廠時，設備是針對單支風機裝置容量 6MW(百萬瓦) 做設計，但隨著風機大型化趨勢，已往上定調至 8MW，改變原先計劃，大型化趨勢也意味著加工噸數將向上攀升，對廠房設計來說，是很大的挑戰。

就目前規劃來看，永冠 - KY 仍盼台中廠能在今年下半年順利發包，並找尋歐洲專家輔導，尋求更好的生產形式，盼能在 2022 年完工，並於 2023 年投產。

中國江蘇鋼銳廠方面，張賢銘表示，鋼銳廠二期原先因當地政府保證，才投入 5000 萬美元，但去年 5 月起至今，仍在與當地政府討論搬遷問題，目前仍卡關中。此外，永冠 3 年前已在泰國購置逾 30 萬坪土地，取得成本便宜，但要先待台中廠問題解決後，再做規劃。