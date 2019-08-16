〈永冠-KY法說〉再生能源業務動能強勁 下半年營運將優於上半年

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長張賢銘表示，今年產業機械業務需求不如預期，下調全年整體出貨量，由 17 萬噸降至 15 萬噸，惟再生能源業務營運動能強，第 3 季出貨將優於第 2 季，整體下半年營運將優於上半年，明年若產業機械動能恢復，全年出貨量可望達 20 萬噸。

永冠從 2017 年第 4 季起，營運陷入虧損，但近來受惠需求轉佳，且與風電大廠及其他客戶達成漲價協議，第 2 季陸續以新價格出貨，漲價效益發酵，加上中國與歐洲市場風電產品需求暢旺，獲利結構轉佳，第 2 季成功單季轉盈，每股純益 0.18 元，終結連 6 季虧損頹勢。

從上半年產品營收占比來看，再生能源由去年的 27% 提升至 46%，產業機械由去年的 37% 下滑至 29%，注塑機同樣由 36% 下降至 25%。由於今年注塑機與產業機械業務，明顯受到全球製造業景氣下滑與美中貿易戰影響，營收不如預期，因此永冠將全年出貨量由 17 萬噸下調至約 15 萬噸。

張賢銘指出，今年產業機械處營運谷底，由於外在環境變化大，預計若沒有太大意外，下半年將會維持上半年疲弱需求，而中國市場需求雖然大幅下滑，但日本市場訂單從 7 月起開始出現成長。

再生能源業務方面，張賢銘表示，今年再生能源業務將會持續成長，第 3 季營運將優於第 2 季，且目前訂單能見度高，且透過提升產能效率，及與協力加工廠合作，可望使明年出貨噸數從今年的 7 萬噸，提升至 10 萬噸，營收占比上看 6 成。

整體而言，張賢銘指出，目前原物料價格趨穩，且人民幣貶值有利營運成本降低，由於上半年受到農曆春節因素影響，下半年營運估將優於上半年，而明年若產業景氣反轉，帶動產業機械與注塑機營運動能恢復，估明年全年出貨量可望達 20 萬噸。