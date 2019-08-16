【華冠投顧】今日外資賣超101億，神秘的人工盤拉漲百點？？？

◆盤勢分析

焦點個股：8105 凌巨、3481 群創、2409 友達、8028 昇陽半、2376 技嘉

前日美股爆跌後，昨日美股沃爾瑪財報上調優於預期，暫時緩解投資的焦慮，道瓊震盪只跌小漲 99 點。台股先殺再拉，人工盤再現！！控盤者拉抬 2409 友達、3481 群創、1402 遠東新、2633 台灣高鐵、2207 和泰車、6505 台塑化、1303 南亞、1301 台塑、2002 中鋼…… 加上金融大軍 2881 富邦金、5876 上海商銀、2891 中信金、2890 永豐金、2883 開發金、5880 合庫金助攻，使台股盤中大漲 129 點…… 尾盤金融權值股有壓，收盤仍上漲 93 點收復年線、五日線且補昨日下跌跳空缺口，成交量縮為 1,191 億。OTC 收盤漲 0.85%，成交量 267 億。上漲檔數 1,024 家，下跌檔數為 420 家……

強勢股：昨日的 PCB 強勢股 2368 金像電、3037 欣興，6153 嘉聯益拉回，今日換面板電視族群最為強勢：2409 友達、3481 群創、8105 凌巨、5243 乙盛 - KY。MOSFET 3317 尼克森、5299 杰力，矽晶圓 3707 漢磊、3016 嘉晶、8028 昇陽半，汽車零組件 1339 昭輝、5243 乙盛 - KY（電視及汽車雙題材）。其他 2311 精英、8431 匯鑽科、8081 致新、6141 柏承、2387 精元、2376 技嘉、3483 力致、5009 榮剛等……

PS. 今日外資賣超台股近 101 億…… 為何大盤大漲百點？？？什麼神祕的力量與秘密飆股將出現？？？晚上節目分析…… 歡迎免費加 LINE…… 有錢大家一起賺！！最後祝大家週末愉快，下週操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

