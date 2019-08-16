球頭廠復盛應用上半年每股賺6.24元居冠 全年上看16.5元

高爾夫球具廠今年第 2 季淡季不淡，球頭廠上半年稅後純益都有亮麗表現。其中，龍頭廠復盛應用 (6670-TW) 以每股純益 6.24 元居各家之冠，從下半年接單來看，復盛應用業績走揚趨勢也最明確，第 3 季營收將達第 1 季水準，第 4 季則可望持續走強，法人估全年每股純益上看 16.5 元。

復盛應用海外客戶銷售動能轉強，下單、提貨也積極，7 月營收為 12.88 億元，雖月減 4.91%，年增 16.13%，為 5 月以來連 3 個月營收年增達雙位數。

且復盛應用 7 月營收的亮眼表現，還是已扣除逾 1 億元因交運船期因素，而遞延收入最快可望於 8 月入帳，帶動 8 月營收出現爆發性成長。

復盛第 2 季營收估將是今年谷底，展望本季，在高爾夫品牌業者客戶端訂單回溫下，復盛應用第 3 季可望淡季不淡，營運有機會朝第 1 季看齊，依目前營收表現來看，符合公司日前在法說上預估的，今年 5-9 月營收維持成長節奏。

法人預期，復盛第 3 季營收持續成長，加上匯兌收益恢復、營業費用率下降，將大幅拉高獲利動能，估全年每股純益上看 16.5 元。

復盛應用第 2 季營收 36.17 億元，毛利率為 23.3%，季減 0.17 個百分點，年減 0.53 個百分點，稅後純益 3.81 億元，季減 12.62%，年減 38.4%，單季每股純益為 2.91 元；上半年營收 78.29 億元，毛利率 23.22%，年增 0.56 個百分點，稅後純益為 8.18 億元，年減 17.07%，每股純益 6.24 元。