【新光證券】盤前分析

新光證券 2019年8月16號10點13分



◆盤勢分析

美債殖利率曲線倒掛，美國經濟恐陷入衰退，美股出現恐慌性殺盤，國際油價重挫，上述消息拖累 15 日台股開低走低，類股全盤皆墨，大盤一度失守 10300 點關卡，所幸美電子期走揚，台股亦在買盤低接股價王下，跌幅萎縮，守穩 10300 點，終場加權指數收在 10327.13 點，跌 100.6 點或 0.96%，成交額 1231.33 億元。 OTC 指數收在 135.27 點，跌 1.39 點或 1.02%，成交額 385.68 億元。

15 日台股日線連四黑，年線不保，日量縮水逾 15%，五日線及季線轉而向下，技術面再度走弱。籌碼方面，自營商 (自行買賣) 及外資同步賣超，投信則連二日買超。中美貿易談判互不相讓，上市櫃公司第二季及上半年獲利年減 21%，以往第三季為電子業旺季，但受中美貿易戰衝擊，華為供應鏈提前於第二季拉貨，本季能否延續以往業績仍待觀察，另外，5G 建設仍未普及，5G 手機成效亦待觀察，恐影響智慧型手機換機需求，第三季電子股恐旺季不旺。考量全球貿易戰仍在擴大，基本面存在不穩定性，技術面表現疲弱，外資仍未回心轉意，建議近期降低持股，保守操作。

