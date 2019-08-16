國家隊再拚年線？電子2王與金融別當拖油瓶

台股國家隊力抗外資賣壓，股匯市同步出手穩盤，讓台股昨日在美股道瓊指數重挫 800 點之際，仍能挺住 10300 點整數關卡。今日是否趁勢再拚站回年線? 除了國家隊力守的台積電權王外，電子另 2 王鴻海與大立光，還有關鍵的金融股，別當拖油瓶，才有機會！關鍵點位為 10303、10343 與 10377 點。

國家隊力守 10300 點整數關卡，至少得站穩 10303 點之上，才算守穩，才有機會續往 10343 與 10377 點挺進。如要把昨日低點做成第 2 腳，不僅得衝過 10400 點關卡，還得站回 10417 點之上，進而挑戰 10444 點。而 10288 為 10300 點的最後防線，不宜失守，否則恐與年線漸行漸遠，再往 10242、10227 回測的壓力仍在。

昨日能讓台股相對抗跌，並撐住 10300 點大關的頭號功臣，就是台積電，台積電仍穩穩站在季線與 245 元關鍵價位之上。不過另外電子 2 王，遭到外資調降目標價的鴻海，70.1 元將是觀察重點。股王大立光則是收上 5 日均線，也不宜再失守，除權後的低點 3650 點也是大立光重要關鍵。另外金融股部分，指標龍頭國泰金昨日驚險守住 39.1 元之上，也不宜持續軟腳。

台股目前仍是空方控盤格局，儘管有國家隊守護，但要逆轉空方氣盛，必須儘快重返 10444 點，才有機會築成短底! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)