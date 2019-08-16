【馮冠華專欄】週日的社運活動或成轉捩點

8 月 16 日推介 - 平保（2318）

1）上日港股市況總結：恆指週四先低後高，指數以 24946 點開出，下跌 356 點，之後低見 24899 點，然後又慢慢回升，最終以 25495 點收盤，上升 193 點。全日波幅高達 653 點。成交方面，金額按日上升約 15% 至 966 億。港股通南下總成交額則上升約 26% 至 121 億，流向仍是淨流入，金額再上升至今年最多的約 46 億。滬深股通北上仍是淨流入，但金額只是人民幣約 1 億。藍籌 40 升 10 跌。



板塊方面，內地電訊和本地地產股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 17.3%。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 38:62。重貨區方面，熊證下移至 25850-25899，牛證則下移至 24850-24899。恆指期貨夜市收報 25270 點，下跌 158 點，低水 225 點。港股 ADR 下跌 216 點，相等於恆指 25278 點。

簡評：金融市場變幻莫測，上證和恆指昨天均能探底回升，筆者又一次被打面。中資電訊股的強勢應是聯通（762）主席透露共建 5G 網絡的消息，市場憧憬電訊商的資本開支或可減低，這亦解釋 5G 設備公司在昨天的弱勢。至於昨天強勢的本地地產股，應和美國減息預期升溫，空倉平盤帶動所致。



先低後高下又有一批牛證壯烈犧牲，而大反彈下成交亦少於千億，做空比率也依舊高企，難言見底轉勢；特別是香港社運活動未解決，加上昨天收盤後，中方又指對美國的新關稅措施，將不得不採取必要的反制 。（見點 2，至於甚麼形式的反制及時間表則欠奉）唯一較好的指標，是港股通南下資金對港股仍不離不棄，昨天淨流入金額更創本年新高，是維穩或炒底？恕筆者沒有明確答案，但從流入金額集中在重磅藍籌，應似維穩居多。

過去多個星期，香港的社運活動均是在週六及日最為暴力。今週日民陣發起的遊行，雖已被警察反對（見點 4），但由於民陣在過去有不俗的號召力，批准集會也有風險變為遊行，最終會否再有暴力行為更是未知數。在過去幾天，反對暴力的聲音不絕，8.18 或可清楚看到運動會否回歸理性。

至於推介，業績不俗的平保（2318）和 貓眼娛樂（1896）均可留意。前者的 ADR 收市折合 $89.08，比昨天在香港收市上升逾 2%。

2）美國日前決定向部分中國貨品加徵關稅押後至 12 月中旬，中國國務院關稅稅則委員會負責人表示，美方下月仍向部分中國貨品加徵關稅，嚴重違背中美元首大阪會晤共識，背離磋商解決分歧的正確軌道，中方將不得不採取必要的反制措施。美國商務部長羅斯昨日表示，押後下月向中國部分貨品加徵關稅，不是向中方讓步，而是幫助美國消費者，以免干擾聖誕購物季節 （川普好像說關稅不會影響美國消費者的嗎？），並非與中國談判的交換條件。（信報）

3）財政司司長陳茂波昨午公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施。陳茂波預計，一系列的紓困及支援企業措施，預計涉及開支約 191 億元。這包括將本課稅年度內的薪俸稅寬免百分比，由 75% 提升至 100%、向領取綜援，高齡津貼及長者生活津貼或傷殘津貼，發放多一個月金額、在本學年為幼稚園，小學及中學日校學生提供每人 2500 元津貼、為房委會及房協轄下公屋的較低收入租戶代繳一個月租金；以及向每戶提供一次性 2000 元電費補貼等等。（經濟日報）

4）民陣計劃本周日（18 日）發起遊行，由維園前往遮打道行人專用區。民陣今日證實收到警方通知，反對民陣舉行的遊行，僅容許維園集會。民陣表示已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴。（立場新聞）

5）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 100 點或 0.39%，標指和納指則分別上升 0.25% 及下跌 0.09%。十年期債息再下跌至 1.502%，美滙指數最新報 98.15，紐約期油最新報 54.76 美元。

6）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告，認為澳優乳業（1717）管治十分糟糕，財務資料完全不可信，予估值為每股 5.78 元 (較前收市價有 52.5% 潛在跌幅)，強調澳優完全不值得投資。澳優昨天急挫 20.1% 後於 11 時 17 分停牌，停牌前報 9.73 元。公司在晚上發澄清公告，其董事會強烈否認該報告所載的指控，認為該等指控並不準確及具誤導性，並保留採取法律行動的權利。（殺人鯨資本上一隻狙撃的港股是安踏（2020））

中國平安（2318）公布，截至 6 月底止，中期股東應佔淨利潤 976.76 億元人民幣 （近預期之上限），按年增長 68.13%，每股盈利 5.48 元，中期息派 0.75 元。（上年同期派 0.62 元）

貓眼娛樂（1896）公布，截至 6 月底止半年，股東應佔溢利 2.62 億元 (人民幣 ‧ 下同)，每股基本盈利 0.24 元，不派中期息。集團去年同期錄得虧損 2.3 億元。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/